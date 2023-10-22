Bottega Veneta成立學校培育新力軍　收生極嚴謹每屆只收50名學生

時裝品牌面對工藝師的大規模退休，都正在努力地尋找新人才。



最近，Bottega Veneta為此更成立新學校，為年輕人創造機會。



Bottega Veneta新學校Accademia Labor et Ingenium。（Bottega Veneta）

Bottega Veneta新學校名為Accademia Labor et Ingenium，而拉丁文翻譯的意思是指「工藝和創造力」，行政總裁Leo Rongone更表示：「Accademia Labor et Ingenium是保持品牌獨特技能的關鍵支柱。」該學校位於Montebello Vicentino品牌工作室與生產基地Povolaro Dueville附近的專用新空間，不但允許旗下員工和外來學生進行培訓活動、研討會和短期課程等，並有機會向工藝大師偷師。

新學校每年只招收50名學生。（Bottega Veneta）

另外，Accademia Labor et Ingenium將有5名工藝師主講，將他們擁有的技能與知識傳給新一代，而每年只招收50名學生，Bottega Veneta更保證完成課程後立即聘請，機會實在難得。而新學校也率先與威尼斯建築大學IUAV合作，舉辦為期七星期的大師班，並從IUAV中選出8名學生就讀，該課程當中包括手袋設計、產品開發、對奢侈品行業的見解、專業溝通和建立關係等發展，其多元化的內容，更能讓學生們全面了解時裝行業，學懂一門手藝。

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