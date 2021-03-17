中非軍援・三｜將士血灑異鄉　解放軍為何要維和？

撰文： 李明通 最後更新日期： 2021-03-17 21:00

自中國推行「一帶一路」以來，中國在非洲的投資不斷加碼，已經連續12年成為非洲第一大貿易伙伴，截至2020年中國對非洲直接投資存量高達491億美元。 與此同時，在種種內外因的綜合作用下，非洲國家政局動盪乃至內戰屬於常態，並由此滋生一系列國際國內問題，中國也因此損失不小，2011年爆發的利比亞內戰就使中國企業在利比亞的多年經營毀於一旦。 政治為經濟服務，軍事為政治護航，中國在非洲的經濟利益亟需軍事為其保駕護航。

外派軍力逐步進階

基於種種考量，中國在對外派遣作戰部隊上極為慎重，毛澤東時代僅在朝鮮戰爭、越南戰爭中分別向朝鮮、北越派遣過作戰部隊。就算是派遣軍事人員參與聯合國維和行動，中國也直到1988年才加入聯合國維持和平特別委員會，1990年才首次派員參與維和行動，但皆為工兵分隊、醫療分隊等後勤人員，又或軍事觀察員，直至2013年才首次派遣作戰部隊參與維和行動。

不過，聯合國框架下的維和機制為中國在非洲保持「軍事存在」提供了條件，派遣軍事人員或作戰部隊參與聯合國在非洲的維和行動。

中國駐南蘇丹維和步兵營駐地。（新華社）

據中國政府披露，2002年加入聯合國一級維和待命安排機制後，到2017年中國已完成了8,000人規模的維和待命部隊的組建與在聯合國註冊，包括步兵、工兵、運輸、醫療、警衛、快反、直升機、運輸機、無人機、水面艦艇等10類專業力量28支分隊，成為聯合國維和待命部隊數量最多、分隊種類最齊全的國家。

截至目前，中國軍隊共參加了聯合國25項維和行動，仍有7項維和行動正在進行中。在這25項維和行動中，18項部署地都位於非洲，正在進行的7項維和行動中也有6項位於非洲。中國在維和行動中殉國的官兵共有16人，其中有11人犧牲在非洲。

這一方面表明中國對於非洲的重視，另一方面也顯示出非洲並不安寧，更需要軍事存在以保護國家利益。其中，南蘇丹便是最好的案例。

蘇丹的案例：維和為中企的運轉提供安定前提

2015年，中國軍隊首次整建制營參與維和行動，向聯合國南蘇丹特派團派遣1支700人維和步兵營。對於南蘇丹問題以及蘇丹達爾富爾問題，中國曾深度介入多次派遣特使調解。

中國維和步兵營血灑南蘇丹（點擊查看大圖）：

這首要便是因為中國在蘇丹的影響力與利益甚為特殊。在蘇丹內戰中，北蘇丹的高級軍官畢業於中國國防大學、南蘇丹軍官則多畢業於石家莊陸軍指揮學院。

更重要的是，對蘇丹經濟至關重要的石油產業，雖然早在1950年代便由英荷殼牌公司（Shell）等公司開發，但1996年中石油接手蘇丹石油開發項目後，在當地僱用數千名正式員工，極大地推動了技術外溢和轉移，並幫助蘇丹建立起包括石油勘探、生產、煉製、運輸、銷售的全產業鏈，乃使之得到實質性開發，截至1999年，蘇丹便由石油進口國轉變為出口國。

2011年南蘇丹獨立後，石油資源以及石油工業一分為二，石油出口的運輸管線屬於北蘇丹，80%石油資源屬於南蘇丹，而中國是南北蘇丹最大的石油出口目的地，2018年兩國石油總出口的近60%出口至中國。

是以，中國在蘇丹和南蘇丹有大量歷史淵源和利益。至今，中國已經向南蘇丹派遣了7批維和步兵營，雖然僅幾百人規模，象徵意義大於實際，但對於中國及其非洲夥伴而言毫無疑問意義重大。截至2020年8月，維和步兵營累計完成長途巡邏51次、短途巡邏93次，武裝護衛任務314次，武器禁區巡邏3萬餘小時，4名官兵在執行任務過程中殉國。

2015年8月15日，時任中石油董事長王宜林在蘇丹首都喀土穆出席中國－蘇丹石油合作20周年慶祝大會。（新華社）

海上運輸：中外貿易的生命線

除了為確保地區穩定，從而保障中國企業在他國的利益，中國在參與非洲維和行動的同時，亦通過索馬里海盜等問題，為軍隊提供了實戰機遇，維持海上貿易線的通暢。

2008年6月2日，聯合國安理會通過第1816號決議，授權各成員國與索馬里政府合作打擊「索馬里沿海海盜和武裝搶劫行為」。西班牙、法國、德國等國政府或軍方，以及索馬里政府先後邀請中國參與打擊索馬里海盜。

2008年12月20日，中國國防部新聞發言人胡昌明正式宣布中國將派遣艦艇編隊前往索馬里海域護航。26日，由中國海軍南海艦隊導彈驅逐艦167武漢艦、171海口艦、綜合補給艦887微山湖艦及海軍陸戰隊特戰分隊組成的第一批護航編隊，離開海南三亞榆林軍港前往索馬里海域參與護航。

截至目前，中國海軍北海、東海、南海三大艦隊輪流向亞丁灣海域派遣了37批護航編隊，63艘軍艦111次執行護航任務。海軍護航編隊在亞丁灣海域長期保持存在，在保護中國海上貿易線的同時，也為中國在非洲的行動提供支持。譬如2011年利比亞危機和2015年也門內戰時，便藉此首次實現以軍隊力量撤僑。

2011年2月底3月初利比亞局勢緊張，中國決定從利比亞撤僑。近處為搭載中國僑民的郵輪，遠處是由亞丁灣千里突進前來護航的中國海軍導彈護衛艦徐州艦。（新華社）

從護航中學習非洲

中國海軍在護航的同時也在通過護航學習了解非洲。

2013年以前，中國護航編隊通常是每年的3月、7月、11月進行任務交接，2013年後調整為每年4月、8月、12月交接。在這推遲1個月的背後，是中國海軍通過護航對非洲有了更深刻的了解。

非洲沿岸氣候「兩頭温暖濕潤、中間乾燥酷熱」，每年11月至次年4月，亞丁灣海域氣候温暖濕潤，正是當地動亂高發時期。2011年利比亞撤僑發生於2月底3月初，2015年也門撤僑發生於3月下旬，都在這一時間段內。

中國海軍駐吉布提保障基地示意圖。吉布提不僅有中國的保障基地，還有日本第一個海外軍事基地，美軍在非洲最大的軍事基地，法國最大的海外基地。中國基地位於港區，基地北部就是補給碼頭。（微博@電波震長空xiangyuanye）

與護航編隊交接日期推遲相伴的是，從2010年第五批護航編隊開始，中國海軍艦艇編隊完成護航後已經不再直接返航，而是繼續執行遠洋部署任務，譬如訪問歐洲、非洲、亞洲、大洋洲等國，2015年第20批護航編隊便進行了長達5個月的環球航行。

非洲動亂高危時期12月交接的護航編隊，也從最初的1月回國延長到3月份，是以在絕大多數時間裏，中國海軍在當地存在兩隊艦艇編隊，其一在亞丁灣附近海域護航，其二在非洲周邊海域進行敦睦訪問，從而使中國能夠面對突發事件。

海外軍事基地的需求愈發緊迫

2017年，經與非洲東部、亞丁灣西岸國家吉布提友好協商，中國海軍宣布在吉布提多哈雷港N3港區建立保障基地。該基地佔地0.5平方公里，除了常規的生活設施，還擁有一條長400米可供直升機使用的跑道，可駐紮約一個合成營規模的官兵。

這也是中國第一個海外軍事基地。值得指出的是，美軍在非洲最大的基地、法軍在海外最大的基地與日本唯一的海外軍事基地，皆設在中國吉布提軍事基地附近，足顯現該基地的地理重要性。

中國駐吉布提基地中型合成部隊曝光（點擊查看大圖）：

+ 8 + 8 + 8

中國新一輪軍改後，中國海軍陸戰隊在成立正軍級兵種司令部的同時，由原來的兩個陸戰旅擴編為一個集團軍編制，陸戰旅由2個擴編到6個，並將陸戰旅改編為陸戰合成旅，增加炮兵、工化、航空、支援、特戰等旅。有聲音稱，其中2個陸戰旅專注於登陸作戰，剩餘的4個旅則專注於維護中國海外利益。按此規模中國在吉布提駐紮的營級規模的陸戰隊，相當於美國海軍陸戰隊的海上遠征隊。

2018年，由中國國防部舉辦的中非防務安全論壇在北京舉行，來自非洲50個國家和地區組織的58名代表參加。2019年，中非防務安全論壇改革為中非和平安全論壇，包括15位國防部長、軍隊總參謀長在內的50個非洲國家及非盟防務部門的近百名高級代表參加。

應該說，儘管中國正在不斷增加在非洲的軍事影響，但中國在非洲的軍事存在仍微不足道，基於「和平共處五項原則」中國也拒絕干涉非洲國家內政，與非洲各國關係亦以平等互惠為原則。是以中國加強在非洲的軍事影響，並未引起非洲各國的反感。

在秉持此原則的前提下，可以預估，中國與非洲各國的軍事協作亦會隨着中國企業及國民的腳步，持續以「審慎進階」的原則推進。