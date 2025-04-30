衰退危機乍現：洛杉磯港口貨運量暴跌　空貨架、裁員潮不遠矣？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任剛滿100日，其在4月2日宣布向全球近90個經濟體開徵「對等關稅」，對環球貿易帶來巨大震動。儘管他其後在9日公布暫緩實施新關稅90日，惟他依然保留對中國出口貨品開徵145%關稅的決定，而對其他貿易夥伴則保留10%的關稅。這項政策嚴重打擊全球供應鏈，有美國媒體報道，洛杉磯港（Port of Los Angeles）來自亞洲的貨運量下周將暴跌35%。



有資產管理公司的經濟師對美國經濟未來走勢作出預測：5月初至中到達美國港口的貨船大幅減少；在連鎖反應下，5月中至月底，負責將貨物從港口運送到零售商的貨車和火車需求亦會大減；從5月底至6月初，超市貨架將陸續出現「清空」現象；在零售業一旦銷量急挫，零售業和物流業都將面臨裁員潮，這一切將導致美國在今年夏天迎來經濟衰退（recession）。



美國資產管理公司阿波羅環球管理（Apollo Global Management）的首席經濟師Torsten Slok，近日就貿易戰對美國經濟影響作出預測。他認為，特朗普4月2日頒布的「對等關稅」，已對市場帶來即時影響，從中國經海運發往美國的貨櫃銳減。

時間線：關稅戰如何在三個月引爆經濟衰退？

有經濟師預測：特朗普4月初頒布的關稅政策，將導致5月初至中到達美國港口的貨船大幅減少。5月中至月底，負責將貨物從港口運送到零售商的貨車需求亦會大減。從5月底至6月初，超市貨架將出現清空現象；在銷售放緩的情況下，零售業和物流業都將面臨裁員潮，美國將在今年夏天迎來經濟衰退（recession）。（阿波羅全球管理）

按照上述的預測，由於貨運經海路從中國運抵美國一般需時20至40日，這個影響將在5月初至月中逐漸浮現。洛杉磯港執行董事Gene Seroka 4月29日向美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）表示，下周來自亞洲的貨運量將按年下跌逾35%，主因是美國多間大型零售商受關稅影響，暫停從中國進口貨品。

Gene Seroka指，若中美貿易僵局爭持不下，來自中國的貨運將持續減少，5月約有25%的貨輪將取消靠港。來自中國的貨運佔洛杉磯港口業務約45%，現時部分物流商正嘗試取道東南亞取貨，以填補運力缺口再前往美國港口。

然而，特朗普政府同樣對東南亞國家開徵巨額關稅，零售商選擇無多，亦無所適從。

2024年9月20日，美國加州洛杉磯，貨櫃堆放在洛杉磯港（Port of Los Angeles）的一艘貨櫃船上。由於港口罷工迫在眉睫，洛杉磯港今年前八個月的貨運量與2023年同期相比激增17%。（Getty）

迫在眉睫：下周貨船數量銳減44%

來自亞洲的貨品入口美國，主要經兩個位於南加州的港口，它們分別是洛杉磯港口和長灘港（Port of Long Beach）。CNBC早前引述船舶追蹤系統Port Optimizer的數據表示，截至5月3日那一週，離開中國前往這兩個南加州港口的貨船數量週比下降29%。

數據顯示，與去年同期相比，計劃在5月4日至10日當週抵達港口的貨船數量減少44%。而這些船隻要麼計劃離開亞洲，要麼已經出海前往這些港口。

牽連甚廣：危及大量港口、貨車、倉庫崗位

一名海員Robert Spakowsk向傳媒吐苦水指：「他們把本來駛往這裏的貨櫃船掉回頭去。這是我們的生計，我們憂心忡忡。這裏有數以千計的工人，每天盯着看新聞，看着會發生什麼。」

來自全美零售聯合會（National Retail Federation，NRF），負責供應鏈和海關政策的副主席Joanthan Gold表示：「（貨運量下降）不單影響港口，還有貨車運輸、倉儲和所有其他相關工作。」

2024年12月4日，美國加州威爾明頓（Wilmington），位於洛杉磯港的汽車碼頭停放了新入口汽車的鳥瞰圖。美國候任總統特朗普（Donald Trump）將關稅作為其競選政綱，隨著他上任在即，特朗普威脅要對多個國家徵收新關稅。洛杉磯港和鄰近的長灘港是美國最繁忙的貨櫃港口。（Getty）

洛杉磯縣經濟發展局在最近一份報告指出，特朗普關稅威​​脅到當地5,000億美元的收入，並使200萬名當地工人的工作面臨風險。

按照阿波羅環球管理的預測，貨物運抵美國港口後，一般需要1至10日經鐵路或貨車運到各個城市的零售商。Torsten Slok認為，由港口貨運量急跌引發的貨車貨運量需求下跌將在5月中至月底發生。這將導致美國大型零售商的供貨出現緊張。

圖為2024年11月29日，美國消費者在加州一家沃爾瑪（Walmart）內購物。（Getty Images）

美國媒體Axios和哥倫比亞廣播公司4月23日曾報道，美國三大零售商沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）和家得寶（Home Depot）的行政總裁21日私下警告特朗普，他的關稅和貿易政策可能會嚴重擾亂供應鏈、提高價格並導致零售商的貨架空空如也。

空貨架：服裝和鞋類將首當其衝

服裝和鞋類是值得關注的關鍵消費品領域之一。 2024年，從中國進口的服裝占美國服裝進口總額的37%，從中國進口的鞋類占美國鞋類進口總額的58%。

美國服裝和鞋類協會主席拉馬爾（Steve Lamar）表示：「這些過高的新關稅稅率等同於進口禁令。」

據美國服裝和鞋類協會稱，2024年，從中國進口的服裝和鞋類的平均關稅稅率約為18.5%，但對於許多產品而言，由於額外關稅，關稅稅率要高得多。拉馬爾指：「如果在此基礎上再增加145%，平均關稅將超過160%，惟在某些情況下，實際關稅將超過 200%。」

2025年4月26日，圖為曾3次投票支持美國總統（Donald Trump）的博雷利（Steven Borrelli）創辦的時尚服裝品牌CUTS。（X@stevenborrelli）

由於美國市場的服裝和鞋類很大一部分來自中國，高關稅來得如此急幾乎沒有給企業轉移採購的機會。拉馬爾表示：「由於訂單被取消或貨物被扣在倉庫，直到達成貿易協議，這種情況下很快就會導致產品供應短缺。」

英國《衛報》早前報道，一名曾3次在總統大選中支持特朗普的服裝公司行政總裁在網上撰文，請求特朗普推遲實施高額關稅和對小額豁免包裹（de minimis）的禁令。

他認為特朗普的政策來得太急，商家根本沒有時間調整生產策略。

低利潤、速銷商品率先消失

供應鏈專家表示，廉價商店將受到高關稅的沉重打擊，如果它們的庫存不足，這種打擊將更快顯現。

全球付運和供應鏈平台ShipBob的首席營銷總監岩士唐 （Casey Armstrong）表示：「美國零售體系建立在速度和規模的基礎上，當這個引擎出現故障時，無論是由於關稅、海關延誤還是採購限制，利潤最低、流動最快的商品就會首先消失。」

岩士唐警告，貨架被清空的情況最早將出現在消費者對價格敏感的進口商品——除了服裝之外，還有玩具、遊戲和廉價家居用品。他說：「這些都是供應鏈中斷的警告信號。」

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岩士唐認為，由於交貨時間縮短和關稅時機的調整，玩具和季節性兒童商品（包括9月開學用品）將首先消失。

快時尚和服裝：基本款、T恤、緊身褲、襪子和一些童裝也將步上述產品的後塵。岩士唐指：「服裝的周轉率通常很快，利潤微薄也代表備用存貨較少。」

零售業銷售放緩將掀起「裁員潮」

按照阿波羅環球管理的預測，供應緊張導致超市貨架清空，零售業放緩將在5月底至6月初出現，伴隨而來的就是零售業和物流業的「裁員潮」。

洛杉磯港執行董事Gene Seroka對此有不同的見解，他認為美國零售商大約要過5至7星期的時間，才會感受到出貨量減少的影響，原因是這些企業在特朗普宣布加徵關稅之前就增加了庫存應對。

2020年3月19日，美國加州洛杉磯，在僅向老年人和殘疾人開放的特殊購物時間內，北門岡薩雷斯市場 (Northgate Gonzalez Market) 的一部份貨架被搶購一空。

Gene Seroka表示：「我不認為當我們去購物時，商店貨架上會完全空空如也。惟如果想要找一件藍色襯衫，你可能只會發現11件紫色襯衫和一件尺寸不符你意的藍色襯衫。所以我們會開始看到貨架上的選擇越來越少，單純是因為（關稅帶來的）額外成本，所以商家無法獲得各種款式的商品。至於那件還在架上的藍色襯衫，價格亦會比你之前看見的貴。」

美國今夏將面臨經濟衰退

世界大型企業研究會公布，美國4月消費者信心指數跌至86，按月跌7.9點，連跌5個月，創近5年來最低，也是跌至新冠疫情爆發以來的最低點，顯示美國民眾對經濟的悲觀情緒加劇。

按照阿波羅環球管理的預測，特朗普的關稅和貿易政策，最終將讓美國經濟在今年夏天走入衰退。

首席經濟師Torsten Slok引述過去一周美國多間大企業高層的話語，暗示美國經濟可能已陷入衰退。

西南航空行政總裁佐敦 (Robert Jordan) 表示：「我不在乎你是否稱之為經濟衰退，在我身處的行業這已經是衰退。」

大型連鎖餐飲品牌Chipotle的行政總裁Scott Boatwright指：「顧客減少光顧我們餐廳的主因是他們因為擔心經濟而開始減省消費。」

百事可樂首席財務官考爾菲爾德（Jamie Caulfield）：「相比起三個月之前，我們現時對消費者的感覺變差了。」