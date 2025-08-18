以倖存者之名｜審視韓國昔日慘案　釜山兄弟之家如地獄虐待數萬人

Netflix紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》（The Echoes of Survivors: Inside Korea's Tragedies）近期掀起討論熱潮，其中主題聚焦在1980年代發生的福利院「釜山兄弟之家」事件，該處被形容為「韓版納粹集中營」，3.8萬人曾入住，在極端惡劣的環境中遭受勞役、毆打，甚至淪為性奴隸，紀錄片公開後震驚外界。



執政者過去為清除街頭流浪者、解決社會問題，以提供食物與培訓之名，把大批人送進「兄弟之家」，點圖放大看Netflix《以倖存者之名：深入韓國慘案》的部份內容：

一名受害者「2970」在片中回憶，兒時僅因書包裏的麵包被懷疑來源不明，無端遭警察扣押，便遭受以打火機燙生殖器逼供，迫使承認「偷竊」的罪名，之後被送往兄弟之家，過著暗無天日的生活。

倖存者的身心飽受摧殘，部份人牙齒掉光，難以融入社會，只能在夜總會工作或長期服藥治療精神創傷，然而韓國政府至今未提供慰問或補償，令受害者深感失望。

事件曝光後，部份倖存者透過寫書、示威及在國會前抗爭，試圖引起社會關注，但政府始終未正視責任，直到去年，兄弟之家創辦人朴仁根之子朴天光首次在紀錄片中現身，承認父親僅需承擔30%的責任，並指政府需負70%的責任，卸責態度引發網友強烈不滿。

該片在社群網站上引發廣泛討論，許多觀眾表示內容令人感到沉重不適：

這是我第一次需要用1.5倍速觀看，因為內容實在太過沉重。

另有觀眾將本片與先前的紀錄片《以神之名》相互對照，指出這類紀錄片對於揭露宗教團體內部黑暗面具有重要意義。

