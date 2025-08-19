割讓頓巴斯如複製慕尼黑事件？1938年綏靖悲劇陰霾籠罩美烏歐峰會

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月15日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在阿拉斯加舉行峰會後，周一（18日）在白宮烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與數名歐洲領袖舉行閉門會談期間又打電話給普京。

美媒指，當前圍繞烏克蘭停火的國際談判，正被沉重的歷史迴響所籠罩，那就是1938年的《慕尼黑協定》。這次由大國主導的協議，成為今日烏克蘭及其盟友警惕的鏡鑒。



當年慕尼黑事件教訓：綏靖反招致更大災難

1938年9月，德國納粹黨領袖希特勒（Adolf Hitler）的說法是，在原本屬於「捷克斯洛伐克」的蘇台德地區，德意志民族佔多數，把蘇台德地區交給德意志帝國將能滿足他的野心並結束歐洲戰爭。

《政治報》稱，希特勒當時的承諾與普京的說法一樣不可靠，他們都聲稱自己沒有進一步的領土野心。但最後，在法國和英國同意並迫使布拉格接受這一條件後的翌年3月，德軍橫掃「捷克斯洛伐克」剩餘地區，「捷克斯洛伐克」軍隊無法進行任何抵抗。

報道提到，蘇台德地區絕非普通領土，「捷克斯洛伐克」花費數年時間，在這個森林茂密、多山的地區建造數千個碉堡、地堡和堡壘，由一支120萬人的現代化、裝備精良的軍隊駐守，而當時的德國卻兵不血刃地奪取這一切。

希特勒統治的納粹德國屠殺成千上萬猶太人，最終戰敗，被同盟國管治的德國廢除納粹一切，包括納粹德國國旗。（資料圖片）

今日頓巴斯：歷史會否重演？

話題回到如今，俄羅斯要求烏克蘭割讓其經營11年、稱之為「堡壘防禦帶」的東部頓巴斯地區，這是一條基於堅固設防城市的防線。報道指，若烏克蘭屈服，如同1938年的「捷克斯洛伐克」，烏軍將喪失防禦支柱，被迫在鄰近、平坦開闊的哈爾科夫和第聶伯羅彼得羅夫斯克重建新的防禦工事，這比它現在控制的堅固城市要難守得多。

報道引述軍事分析人士警告說，在頓巴斯的任何讓步都可能對戰場產生毀滅性後果。

根據戰爭研究所（ISW），烏克蘭倘若真的割讓頓巴斯，俄軍將獲得西進80公里的跳板，這使「未來進攻路徑更有利」。用澤連斯基的話來說是：「如果我們今天離開頓巴斯，離開我們的防禦工事，離開我們控制的地形和制高點，我們顯然將為俄羅斯人的進攻準備打開橋頭堡。」

2025年8月18日，美國華盛頓特區，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮會見美國總統特朗普（不在途中）和歐洲多國領導人，就結束俄烏戰爭進行談判。（Reuters）

美總統俄烏問題特使維特科夫（Steve Witkoff）儘管提及「類似北約」的安全保證，卻明確拒絕烏克蘭入約。基輔莫希拉學院教授Olexiy Haran直言，無安全保障的停戰意味着「第二次慕尼黑」，普京「非常可能第二天就」重啟戰端。

與慕尼黑會議不同：澤連斯基親赴白宮談判

1938年蘇台德協議達成時，「捷克斯洛伐克」沒有被邀請參加談判。而這一次，澤連斯基親赴華盛頓談判，捷克烏克蘭重建事務專員Tomáš Kopecký稱，這種參與本身已非慕尼黑模式。

然而，當大國為求息事寧人而交易小國領土時，歷史的幽靈從未遠離。烏克蘭的命運，正考驗着世界是否真正汲取慕尼黑的慘痛教訓。