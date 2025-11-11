東南亞詐騙園區內幕：應有盡有如一座小城市　「人事制度」曝光

艾倫（Allen）從沒離開過家鄉中國，但年紀輕輕的他想看看這個世界，所以當有人介紹他去柬埔寨西哈努克市的一間中式餐廳工作時，他一口就答應了。儘管當時正值新冠疫情高峰，旅行變得更加困難，但他也不在意，對辭職離開沒有任何顧慮。他不知道的是，這將是他長達六個月苦難的開始，他將會在這座城市的某個詐騙園區中受困受虐。（本文內容節錄自《東南亞詐騙園區內幕：有人自願、有人被誘拐，96名園區工作者，揭發殺豬盤、殺魚盤、AI深偽詐騙的勾結與真相》）



文：方易仁（澳洲墨爾本大學亞洲研究院講師）、李玲（意大利威尼斯福斯卡里宮大學博士生）、薄馬克（研究者）

以下是艾倫對園區的描述：

園區很大，要有特別的通行證才能進出。一間詐騙公司管理一棟建築，有的公司會共用食堂。我在的那棟門口有兩個帶着槍和電擊棒的警衛，要刷證件才能進去。一樓有幾間小型的超市和餐廳，二樓是可容納好幾百人的大空地，三樓是新人訓練室，四、五樓是「詐騙專用房」，每一間都專攻不同國家或不同型態的詐騙，如殺豬盤、假扮執法單位等，五樓以上是宿舍。

月薪曝光 除處罰也有獎勵（相關部分節錄）：

為了限制大批人力的移動自由，大多數詐騙園區都建構成自給自足的複雜社群。一個園區通常由一名社區經理監管，其中包含許多詐騙公司，園區中共用食堂、妓院、俱樂部、診所、藥局，還有餐廳和髮廊等各種服務業。

如果園區跟對外開放的有照賭場掛鉤，網路詐騙員工會與賭場分開，不會混在一起，處於大眾眼光之外。較小的詐騙園區通常看起來就像一般的公寓大樓，但配有異常嚴密的維安措施，如高牆、帶刺鐵絲網、大門守衛等，防止裏面的人逃跑，也阻擋外頭沒有權限的人接近。

雖然詐騙經營者未必有正式登記，但常被稱為公司，或更確切點說，他們登記為「網投公司」，這也是為什麼我們在本書中很常用這樣的詞。與受訪者的對話中，我們發現這些公司的組織架構與一般公司無異，包括人力資源部（中國稱為狗人事）、營運（即詐騙，中國又稱狗推），還有負責後勤支援的後勤部。後勤部掌管讓詐騙行動順利的基本任務，如格式化手機與電腦以利詐騙工作，以及與外部工作者和承包商溝通。雖然每一間公司的組織架構和營運狀況不同，且各個角色間也可能有重疊，但根據我們幾名受訪者的回憶，詐騙公司內部大致的樣貌就如以下篇幅所示。

這裏也講「人事制度」

我們的受訪者中，有一名男性是自願進入西哈努克市一間詐騙公司工作。他表示，人力資源部門的經理通常都和公司老闆有很深的交情，要不就是透過正式管道請來的專業人士，他們可以自由出入園區。

我們這名告密者相信，這些人資大部分都知道這個產業是違法的，但常常會將之與自己的工作分開，相信自己的工作與身邊發生的犯罪行為無關。他們的主要任務是幫公司招募員工，把惹麻煩或表現欠佳的員工轉移到其他公司。

因此，他們的薪水往往是底薪加獎金，而獎金則視招到幾個員工而定。他們也負責在社群媒體刊登徵才廣告，以及與社群媒體網紅、仲介、人蛇集團合作，招募潛在人手。

人資部還負責詐騙公司員工的日常管理。根據我們與一位中國執法人員的談話，和後續兩名受訪者證實，如果員工逃跑，人資經理就要負責把該名員工欠公司的錢要回來。這些欠款在員工被交易後就開始累積。

詐騙公司會告訴員工，他們一定要工作到還完欠款為止，就算是自願進入園區的員工，也通常會被迫工作一段時間。緬甸報導的一則案例中，一名克倫邦水溝谷的詐騙員工詳細說明了自己簽約的經過。

他的合約是六個月，月薪是兩萬五千泰銖（約6,002港元）。如果毀約，他剩幾個月的約，就得賠幾個月的薪水。例如，如果他做了兩個月決定辭職，他就得賠四個月不做的薪水，即十萬泰銖（約24,009港元）。這些費用通常會納入交換員工自由的贖金裡，但這個數字通常都會隨機漲價。

而人資經理為了降低員工脫逃的風險，都傾向找自願簽約的員工。至於需要說服的員工，經理會承諾給予豐厚的待遇與獎勵（以下將詳細描述）。的確，我們有許多受訪者都表示，人資經理態度很友善，至少一開始是這樣。

人資經理會先衡量每一個新人執行基本工作的能力，如打字、溝通技巧（包括調情技巧）等，接着他們通常會跟詐騙部門的經理合作，展開為期數週的詐騙技巧新訓。艾倫當時一天要上八小時的課，學習怎麼做殺豬盤詐騙，一連上了兩個月。

根據艾倫所述，教練會隨機抽考新人是否確實學會，如果沒有合格，就會處罰他們，如青蛙跳、在樓梯跑上跑下等。這種處罰機制在訓練完成後仍然存在，獲救的詐騙員工表示，自己就曾因為業績沒有達標，被迫站在緬甸毒辣的豔陽下好幾小時。

除了處罰，也有獎勵。例如，艾倫因為遵守規定且學得很快，在一週後就拿回自己的手機。

詐騙公司會出版自己的訓練教材，很多都可以在網路通訊軟體中找到，如Telegram。還在訓練中的員工，若是打字不夠快或笨手笨腳，但願意配合，公司會提供他們設定好的腳本，供他們複製貼上。

深圳警方於2018年一次掃蕩詐騙的行動中，發現了一本劇本。這本名為《戀愛、交友、賭博話術》的書，封面上寫着一句口號：「嚴格保密、嚴格執行。幸福，是奮鬥出來的！」（作者按：順帶一提，最後一句是習近平提出的口號。）書中內容包括明確指示如何吸引「客戶」，並有效說服客戶投資。這本書的更新頻率似乎很高，因為其封面寫着3．23版，書中的章節包括〈聊天的技巧和思維〉、〈怎麼聊天才能讓人開心〉、〈什麼樣的開場白更好〉。除此之外，書中還包含一些小技巧：

1. 聊天聽起來很簡單，其實是最難的，客戶種類多，代表我們要具備很強的應變能力，增強自己的邏輯思維，增加自己的知識。我們的閱歷決定聊天存在的侷限，但我們要多去付出、請教。

2. 讓客戶在和你聊天過程中感覺舒服和愉悅，可以委婉拒絕客戶的無理要求，但要讓他感到一天沒和你聊天就不自在，總想和你聊天。

3. 前期要展現女人溫柔、體貼、善良的一面：經常找機會關心客戶，讓他感到心動。（如：喝了酒就不要開車。天亮了，注意保暖。準時吃飯，別餓壞了，注意身體等。）



