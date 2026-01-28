「美國優先」如何重塑美國防戰略？緩和對華措辭並非放棄大國競爭

美國國防部早前發布2026年國防戰略報告（2026 National Defense Strategy），其中強調美國「回歸西半球」、緩和對華措辭、要求盟友與夥伴「負擔分攤」等內容引發關注。有分析指出，這份報告與美國政府2025年末發布的新版國家安全戰略報告一脈相承，反映特朗普政府對全球力量格局的認知變化。



這份國防戰略報告將美國本土安全和美國在西半球的利益作為最優先事項。外交學院國際關係研究所教授李海東認為，特朗普（Donald Trump）政府選擇「回歸美洲」，既是對國內選民政治訴求的回應，也是因應國際格局變化的戰略調整。

李海東表示，「特朗普2.0」對於美國主要威脅的認識相較從前的美國政府發生顯著變化，認為最嚴重的威脅出在美國內部和美洲內部，包括非法移民、毒品走私等。

因此，報告將重心置於本土與美洲，但不意味着放棄大國競爭。其本質是優先解決內部與區域問題，以便為外部的大國地緣政治競爭作準備。

報告聲稱，本項戰略的核心邏輯是：

以具體、務實的方式將美國人民的利益放在首位。

美方可藉助軍事手段保障邊境安全並驅逐非法移民。諷刺的是，美國聯邦政府近期在明尼蘇達州（State of Minnesota）最大城市明尼亞波利斯（Minneapolis）開展強硬驅逐非法移民的執法行動，已有兩名美國公民成為執法者的「槍下亡魂」。

向西半球收縮的同時，報告坦承中國實力正在不斷增強的事實不容否認，強調「以實力而非對抗」應對中國，尋求與中國建立「穩定的和平、公平的貿易和相互尊重的關係」，並認為達成一項「對美國有利、中國也能接受」的「體面和平」是可能的。

復旦大學美國研究中心教授韋宗友說，特朗普政府的對華政策基於「靈活現實主義」，即承認中美實力接近是既定事實，以此為出發點制定政策。因此，報告在對華措辭上刻意避免過往的激烈表述。而報告中反覆出現「實力地位」一詞，折射出美國在中國實力增長背景下，希望維持自身全球主導地位的心態。

李海東也認為，美國對華政策依然着眼於大國地緣政治競爭：

手段變了，但目的和本質沒有變。

報告強調「穩定」與「和平」，恰是因美國以往對華政策目的難以達成而作出的調整。

韋宗友預計，未來美國對華競爭可能更集中在經濟與科技等領域。同時，戰略上強調管控競爭風險、避免直接衝突，這符合雙方乃至全球的利益。

報告對盟友提出更為強硬的「負擔分攤」要求。它高喊「美國優先」，敦促「重要的區域盟友和夥伴」為集體防禦作出更多貢獻，在歐洲、中東及朝鮮半島等地主導應對那些對盟友與夥伴更為嚴峻、對美國則「不那麼嚴重」的威脅。美國會向他們提供「關鍵但有限的支持」。

韋宗友認為，美國與盟友的關係正從二戰後提供保障的「安全共同體」，轉變為「交易式合夥關係」，導致盟友對美國的安全承諾產生疑慮與動搖。近期美國對丹麥格陵蘭島的領土主張，更令歐洲懷疑美國非但不是保護者，反而可能成為安全威脅，跨大西洋關係出現重大裂痕。

有鑑於此，美國的歐亞盟友正尋求「聯合自強」並增加防務開支，但此舉可能刺激區域軍備競賽，增加緊張局勢。

李海東表示，美國在戰略上始終將盟友視為「消耗品」，特朗普政府以更加「無所顧忌」的方式延續這一定位，使美國能夠將有限的資源用於自身界定的優先戰略目標。這與以往美國決策層的做法存在深刻差異。

韋宗友指出，這份報告帶有強烈的「美國優先」色彩，這種世界觀將成為未來美國對外政策的長期趨勢。冷戰結束後美國親手推動的所謂自由國際主義秩序，「在這個時代可以說已經壽終正寢」。

