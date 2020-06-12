【美股】道指重挫近7%　外界憂慮爆發第二波疫情　航空股成重災區

美股在6月11日爆發小型股災，受到聯儲局對經濟前景持保守態度，以及憂慮可能爆發第二波新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，引發投資者恐慌性拋售，拖累華爾街股市全日下挫，道指跌超過1800點，是近3個月以來表現最差的交易日。

道指收市跌1861.82點或6.90%，報25128.17點，是一個月以來首次連跌3個交易日；納指經過連續兩個交易日升至歷史高位後，收市報9492.73點，跌527.62點，跌幅5.27%；標普500指數報3002.10點，跌188.04點，跌幅5.89%，創下3月16日以來最大跌幅。

聯儲局10日結束議息會議後決定維持接近零息水平，主席鮑威爾（Jerome Powell）警告美國經濟復蘇之路漫長，加上當地的申領失業人數升至破紀錄的2090萬人，令投資者對前景感到悲觀。另外多個州份重開經濟後，確診人數回升，外界擔心第二波疫情隨時爆發。

本來受惠於憧憬經濟V型反彈的旅遊相關、零售股成為重災區，美國航空、聯合航空、達美航空股價跌超過14%；嘉年華、挪威郵輪下挫逾15%；服裝零售商Gap跌超過8%。

投資者憂慮疫情可能出現第二波，導致達美等航空股重挫。（Reuters）

Evercore 投資組合分析師Dennis DeBusschere認為，德州、亞利桑那等州份的新增個案上升，以及近日的連場示威或加速病毒散播，因此聯儲局的寬鬆金融政策無助抵銷第二波疫情憂慮。不過財長姆努欽（Steven Mnuchin）表明，一旦疫情再次爆發，美國不會停止經濟活動，指此舉帶來的打擊會更大，除了經濟重挫外，亦引起醫療等問題。