外賣壽司驚見鮮蝦散發「藍光」？專家談3大可能成因籲消費者勿吃

許多民眾都有外帶壽司的經驗，不過若是食物出現藍光，部分人可能會以為食材有添加熒光劑，不過事實上食材有可能是被細菌污染了。有泰國網友近期發文，指出自己買的壽司蝦在夜裏散發出藍光，對此生物學講師則回應表示食材可能已經受到污染，奉勸民眾千萬別吃下肚。

朱拉隆功大學乍薩達副教授奉勸民眾不要將發光的食材輕易吃下肚。（Facebook / @OhlSeebyAjarnJess）

根據《中國報》報道，有泰國網友發文指出，自己在市場買了一盒壽司，不料夜裏看到壽司盒內的蝦子竟散發出藍光，但在光線充足的情況下，壽司卻未出現任何異狀，原PO見狀後被嚇壞，表示「自己不敢吃，難道是新產品」，而朱拉隆功大學科學系生物學乍薩達（Jetsada Denduangboraphan）副教授見狀後則發文，奉勸民眾不要將其吃下肚。

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乍薩達表示食材會發光的原因還是要等醫學科等相關部門進行檢查後才可得知，但食品控制部和藥物管理局曾指出食材會發光主要有三個原因：第一可能是受到熒光素細菌的污染，第二就是蝦在被捕捉前曾吃下浮游生物或在水中發光的細菌，第三就是食物在製作過程中添加了含磷成分的化學物質。

乍薩達也建議民眾不要吃下這些不尋常的食物，因為可能會危害健康，出現腹瀉、食物中毒等症狀。

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