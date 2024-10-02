英媒：民調指中國人對未來經濟趨悲觀　相信努力就有回報比例下降

據英國廣播公司BBC周二（1日）報道，一項中美聯合調查研究指出，中國民眾對未來經濟發展前景趨向悲觀，相信努力總會得到回報的人比例降低。報道又指，儘管研究並非完整，但可以一睹當下經濟形勢同中國人對未來的感受。



2024年10月2日，上海：南京路步行街人潮湧動。（視覺中國）

據介紹，該項研究基於2004年至2023年間進行的四組學術調查，受訪者年齡在20至60歲之間，不包括西藏與新疆。

哈佛大學教授馬丁·懷特（Martin Whyte）和史丹福大學中國經濟中心教授斯科特·羅澤爾（Scott Rozelle）等學者於2004年、2009年和2014年，與北京大學當代中國研究中心（RCCC）的同事進行實地調查。2023年，由西南財經大學中國家庭金融調查研究中心（CHFS）開展三輪在線調查。

2024年10月2日，國慶期間，廣州南站迎客流高峰。（視覺中國）

2024年10月2日，國慶期間，廣州南站迎客流高峰。（視覺中國）

對未來感到悲觀的比例上升

BBC報道指出，調查結果顯示，2004年，有近60%的受訪者表示其家庭經濟狀況在過去五年中有所改善，這其中許多人對未來五年感到樂觀。

在2009年和2014年，分別有72.4%和76.5%的人表示家庭經濟情況有所改善，68.8%和73%的人對未來充滿希望。

在2023年，約有38.8%的人認為家人的生活變得更好，約47%的人相信未來五年情況會有所改善。與此同時，對未來感到悲觀的比例上升，從2004年的2.3%上升到2023年的16%。分析人士認為，民眾對經濟的樂觀與悲觀情緒受到新冠疫情時期的鐵腕管理措施影響。

上海。一名公安在東方明珠塔前方街道上巡邏。（Aly Song／路透社）

中國北京天安門・中國地標・北京地標。 (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

相信努力總會有回報比例降低

報道又指出，2004年、2009年和2014年，逾六成受訪者認為在中國「努力總會有回報」，到2023年，僅有28.3%的人相信他們的努力會得到回報，而三分之一的人不同意。

十年前，受訪者將財富歸因於能力、教育與努力工作，至到2023年，大多數受訪者認為，富有的原因是家庭與關係所帶來的特權。