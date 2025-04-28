康復科成內地「養生青年」新打卡地

「太后悔了！後悔沒有早點去！」28歲的網友「騰騰」被肩頸疼痛困擾多年，去醫院康復醫學科碰運氣，初次體驗後便徹底打破了此前「康復就是推拿按摩」的刻板印象，宣稱要成為康復科常客。

當前，內地越來越多的年輕「打工仔」下班後紛紛湧入醫院康復科練肌肉、做理療，就診後還不忘發帖講述其中的專業與神奇之處：有人驚訝於前傾許久的脖子又能自然緊貼後衣領；有人激動於髖關節的疼痛難忍經兩次治療後大大改善，頗有一種發現新大陸的感覺。

健身的起點是康復科

「普通人健身的起點不是健身房而應該是三甲醫院康復科。」網友「Lexie」力薦新手小白在健身前去康復科做一次身體評估，「知道自己的問題後，詢問醫生應該着重鍛鍊哪些肌群，可以在後期有氧或者擼鐵時給自己制定針對性的訓練計劃。」

上海仁濟醫院康復價格表。（受訪者供圖）

新手小白初至健身房，教練往往會指出一堆問題，難免讓人倍感焦慮，懷疑自己是否還能「直立行走」。但到康復科就診，醫生則會通過康復評定，了解患者身體的疼痛級別、運動功能、肌肉力量，以及情緒和生活是否受到影響，根據評估結果再設計具體的康復治療方案，專業科學的操作平添一份安心。

「教練說我存在盆骨前傾、高低肩、圓肩、肋骨外翻、XO型腿等諸多問題，需要上24節私教課才能矯正好，一節課的費用為350元（人民幣，下同）。」網友「Sisi」表示自己的健身經歷有些坎坷，「被忽悠了不少錢，而且鍛鍊的過程中因為腰部代償發力，不僅核心力量沒有加強，腰疼得卻更厲害了。」後來，「Sisi」在網友的推薦下種草了醫院康復科，「做了6次康復治療，醫保報銷後只花費了500多元，腰沒那麼疼了，肌肉也放鬆了很多。治療包含專門針對我身體問題的關節鬆動訓練、呼吸訓練、脊柱矯正治療、腰椎小關節紊亂推拿治療等項目。」

「看一次康復科怒省一萬八！」網友「人參榕」同樣在初次體驗健身課時被教練指出有很大的體態問題，需要報名1.8萬元共36節健身課才能調整，吃驚的她本打算繳費，卻被價格勸退，便去了康復科找醫生諮詢。「我只覺得自己有輕微的高低肩，而且日常也很注重運動和身體健康，所以決定去問問醫生，沒想到醫生卻告訴我盲目調整反而容易帶來損傷，平時多注意身體重心調整和肌肉放鬆就好。」

「Pro版」按摩店

康復科不僅能為喜愛運動的健身人群提供運動建議和機能治療，對於那些「能躺着就不坐着」的好靜人士，同樣具有吸引力。

「專業又好價格的按摩，太棒了！」常駐山西工作的張思怡坐班時間較長，常常腰痠背痛，脖子僵硬難忍，周末的保健活動就是去按摩店「放空」。「按摩師們手勁兒都挺大，按的時候特別『酸爽』，告訴我說是因為這裏經絡不通才會疼痛，忍一忍就好，我也安慰自己『吃得苦中苦，肩頸才能更舒服』，但按摩的痠痛感常常要持續兩三天。」

一次偶然的機會，張思怡在媽媽的帶領下體驗了康復科推拿，興奮表示自己找到了「Pro版」按摩店。她分享道：「醫生觸診後明確了我的問題，說可以試一試推拿理療，可以醫保報銷。治療時醫生手法專業，不會讓人覺得十分疼痛，還特別告誡我有些穴位是不可過度用力按壓的。」

內地一家醫院的康復醫學科副主任醫師王全中熱衷於通過社交媒體向網友科普醫學知識，針對網友「康復科和按摩店有什麼區別」的疑問，他通過一則視頻做出了解釋。王醫生指出：「按摩店傾向於放鬆按摩，所有人同用一套按摩方式；而康復科講究無評估不康復，根據每個人的特殊情況採取針對性的治療手法。」

湖南省永州市新田縣人民醫院康復科，醫師為患者進行針灸治療。（中新社發 陳祉凝/攝）

家住廣州的黃琪（化名）因四肢關節活動彈響困擾，通過康復治療，找到了針對性的解決辦法。「被診斷為髖關節活動異常，醫生說不及時干預會誘發關節炎和脱位，於是給我做了骨盆徒手正位，按壓疼痛的地方則做了按摩鬆解。肌肉鬆解後疼痛很快減輕，再活動時關節彈響問題也有所改善。」對比起按摩店的體驗，黃琪分享道：「以前遇到的按摩師基本沒有判斷我關節情況的能力，只說我經絡不通、韌帶太緊，就診後才知道是我的關節本身存在問題。總共花費183元，醫生還教了我平時可以自行練習的動作，對比廣州400元一節的康復私教，花得很值。」

「年輕化」的康復科

「近年來，康復科的患者越來越年輕化了。」北京某三甲醫院康復醫學科康復師劉琳（化名）同記者分享了其間的緣由，「一是由於久坐辦公、電子設備依賴等不良生活方式，年輕上班族因頸椎病、腰椎間盤突出、慢性疼痛等問題就診康復科的比例顯著上升；二則是自媒體的發展讓越來越多的年輕人了解到康復科；三是隨着全民健身的推動，年輕人的健康意識得到提高，願意通過康復訓練提升生活質量。」

「年輕患者的問題主要集中於肌肉骨骼疾病（如「辦公腰」「手機頸」）、運動損傷（踝關節扭傷，健身或運動後出現的疼痛如肩痛、網球肘、足底頸膜炎、腱鞘炎等）、產後康復等三大類。」談及年輕人最喜歡的康復項目，劉琳點名「衝擊波治療」。據了解，衝擊波治療適用於多種肌肉骨骼疾病，如肩周炎、網球肘、跟腱炎、足底筋膜炎、骨折延遲癒合、股骨頭壞死等，因其非侵入性、安全性高、治療效果顯著、恢復快、無顯著副作用等優勢，受到大多數患者歡迎。