歐盟加徵關稅擋不住中國車企來勢洶洶　1至8月銷43萬輛同比增7成

中國車企正在加速搶佔歐洲汽車市場份額。市場研究機構Dataforce近日公布了一份初步數據顯示，今年8月，中國車企在歐洲的銷量同比翻番，市占率從7月的5.3%升至5.4%，連續第四個月突破5%，而2024年8月這一數字為2.9%。



今年1月至8月，中國車企在歐洲累計銷量達43萬輛，同比增長74%，市占率也從去年同期的2.9%提升至4.9%，成為歐洲汽車市場中增長亮眼的板塊。



杜拜媒體「Gulf News」指出，中國電動汽車製造商憑借親民的定價、先進的電池技術以及快速的車型叠代，向大眾（Volkswagen，又譯福士）、Tesla等行業老牌企業發起挑戰。儘管歐洲電動汽車市場整體增速放緩，但中國品牌逆勢崛起，截至2025年年中，其在歐洲電動汽車市場的份額已達創紀錄的11%。而這部份正是源於歐盟加徵關稅前的「搶單潮」。

自去年10月底起，在原有10%稅率的基礎上，歐盟對在華生產並出口至歐盟市場的純電動汽車加征最高35.3%的反補貼稅，為期五年。在這種情況下，中國車企加速調整產品策略，向插混車傾斜。

2023年4月28日，在英國法茵堡（Farnborough）舉行的 Fully Charged Live電動汽車展會上，中國汽車製造商比亞迪展示其生產的Atto 3電動SUV。（Reuters）

「Gulf News」還指出，「中國車企展現出強大的韌性：2025年8月單月，中國車企在歐洲的注冊量約為4.35萬輛，同比激增121%。通過將純電動車與插混車組合推廣，中國車企成功吸引了對價格敏感的消費者。」同期，歐洲汽車市場（乘用車）總銷量約為79萬輛，同比增長4.7%。

從動力類別來看，8月中國車企在歐洲銷售的車型中，插混車銷量飆升至10406輛，在總銷量中的占比從去年同期的4%提升至25%。純電動車仍為基本盤，同比增長57%至14473輛，但在總銷量中的占比從44%降至35%；油電混動車同比增長190%至7176輛，占比從12%提升至17%。相比之下，汽油車占比從35%大幅降至21%。

銷量前五中國品牌占比8成以上

據《中國汽車報》報道，從品牌情況來看，8月，銷量前五品牌——上汽MG名爵、比亞迪、Jaecoo（奇瑞在英國推出汽車品牌）、歐萌達（奇瑞旗下Omoda）、零跑，占到中國車企在歐洲銷量的80%以上。

在歐洲市場的主流中國品牌中，比亞迪8月銷量增幅最大，同比增長230%至10498輛。其中，插混車占比快速提升，接近4成。尤其是海豹U插混版表現亮眼，8月銷量達3715輛，成為當月歐洲市場最暢銷的中國品牌插混車型。

2025年7月12日，安徽港口集團蕪湖港朱家橋港區碼頭貨場，大批奇瑞集團各品牌汽車等待裝船運往海外市場。（視覺中國）

奇瑞8月歐洲銷量為7094輛，同比激增471%。該公司以多品牌戰略佈局歐洲市場，除了暢銷的Jaecoo和歐萌達外，也已引入奇瑞品牌。零跑汽車則借助合作夥伴Stellantis在歐洲的銷售網絡，快速拓展市場。尤其是起售價1.89萬歐元的零跑T03，由於價格適宜、小巧靈活，在歐洲城市中頗受歡迎。

另外，值得一提的是，比亞迪自今年7月開始進入歐洲汽車製造商協會（ACEA）統計的歐洲乘用車市場主流車企名單之列。目前ACEA統計的18家車企中，中國車企占到兩家，分別是上汽集團和比亞迪。

與Dataforce統計品牌銷量不同，ACEA給出的是上汽集團和比亞迪在歐洲的整體銷量，8月分別為16000輛和11455輛，同比分別增長44.5%和215.7%，增速分別位列第二位和第一位。1-8月情況也一樣，上汽集團和比亞迪累計銷量分別為192433輛和95940輛，分別同比增長19.7%和280%。

德國車企巨頭大眾汽車近年來加大在中國的投資布局。圖為上汽大眾位於四川成都太古裡商圈的ID. Store X展廳，攝於2021年1月。（路透社）

歐洲購車者更傾向中國品牌

報道指出，隨著中國品牌積極拓展歐洲市場，歐洲消費者對中國品牌的態度也在發生改變。調研機構Escalent發佈的《中國汽車品牌影響力》顯示，47%的買家考慮購買中國汽車，而考慮美國汽車的比例為44%。相比之下，在2024年的調查中，這一趨勢還是相反的：31%的買家考慮中國車，51%考慮美國車。

Escalent負責汽車與能源業務的副總裁KC Boyce指出，歐洲購車者對來自其他國家的汽車品牌考慮度同比均有所上升，只有美國例外，地緣政治因素（關稅、貿易協議、美國在俄烏問題上的立場）正在影響歐洲消費者對美國及美國汽車品牌的觀感。

價格因素同樣不可忽視。KC Boyce指出，歐洲買家普遍預期中國汽車會更便宜，即便其在客觀性能上更優越。「雖然我不認為這些數據代表著一種強烈或普遍的信念，但歐洲消費者似乎更傾向於認為中國純電動車是更值得信賴的購車選擇。」他說。