內地年輕幹部網紅化　送飯書記小王爆紅　為什麼獲民眾受落？

樹立和踐行正確政績觀，讓一隅被更多人「看見」，也讓一隅「看見」更遼遠的天地，這是努力的方向，也是實幹的碩果。



基層工作點多、線長、面廣。現實中，一些基層幹部在「網紅」賽道上獨闢蹊徑。從端着碗筷串門子的村黨支部書記，到為村裏留守老人送飯、2元管飽的「送飯書記」，再到因年度總結報告在短視頻平台火了的「小王書記」……點讚不少，討論也隨之而來：流量進了村，幹部當「網紅」，怎麼看？

內地村幹部化身網紅 在網路浪潮中表達實幹精神：

不由想起，在一次蹲點調研中跟筆者打交道的兩名基層幹部。村支書老朱，嗓門大、脾氣倔，建孝善食堂、架村口路燈、搞土地流轉，說幹就幹，幹得有模有樣，大家夥兒都服氣。包村幹部小張，思路新、辦法活，引資源、找項目，把村裏人心氣帶得足足的。老朱、小張並非「網紅」，但他們跟「網紅書記」一樣，身上有着共同的特質。從這些特質中，我們更能明白鄉村「網紅書記」為什麼紅，更能懂得基層需要怎樣的幹部。

深諳基層的實際困難，也能跳出一域解難題，他們都有「網路思維」。今天，一些基層幹部面向網絡、開啟直播，手機當農具、鏡頭為橋樑，既是破冰之策，也是務實之舉。湖北宣恩縣萬寨鄉向家村，「酒窩書記」幫助村民向全國各地銷售農產品超3000萬元；河南新密市曲梁鎮周莊村，「辣條書記」一則視頻吸引上萬遊客走進這個豫中小村。

把握時與勢，也是基層幹部的基本功。許多地方不是缺乏資源，愁的是找不到市場。找銷路、謀出路，基層幹部就得有網路意識。更富「網感」，不僅要懂網絡、用網絡，還要求錘鍊與時俱進的開放心態、創新思維。當孤立的「一點」主動融入發展的大局，機會便會噴薄而出，空間也會徹底打開。

從踏實肯幹的狀態，到知責圖進的心態，他們呈現「年輕態」。老朱和小張時不時要「碰一碰」，聊聊近期新精神、新潮流、新發現，琢磨怎麼能把村子發展得更好。沉穩的氣質和青春的風采，在鄉村全面振興一線交匯相融。

「網紅書記」裏，有年紀輕輕的「生力軍」，也不乏經驗豐富的「老面孔」。事實上，與網絡接軌、和流量共舞，不是因為基層幹部們年輕，而是在於他們身上保持着一種「年輕態」，願意接觸新事物、學習新知識，堅持用黨的創新理論武裝頭腦，在發展新質生產力上下功夫、挑擔子、衝在前。從這樣的狀態和心態中，我們更能直觀感受共產黨人永遠是年輕，更加篤定在新徵程上展現新擔當新作為。

無論是鄉土情懷，還是現代化建設，他們始終「致廣大而盡精微」。客觀來說，「網紅書記」所呈現的鏡頭算不得「驚天動地」，卻在走心與暖心中積微成著。「送飯書記」送的是飯，問的是家長裏短，破解的是農村留守老人的現實難題。「小王書記」年終總結視頻瀏覽量破億，安裝路燈86盞、修路1300米、壘砌4座攔河壩。一件件小事「裝訂」起來，分明就是生活一天更比一天好的日記。

大與小、重與輕，是生活的分量，照見發展智慧、民生旨歸。全面建設社會主義現代化國家，最艱鉅最繁重的任務仍然在農村。發展之需、治理之道、民生之願，哪頭都不能落下。對廣大基層幹部而言，和鄉親們拉呱談心，就更容易找到鄉村治理之道；幫農民多種糧、種好糧，就是在助力農業現代化。把小事辦好、辦在實處、辦到心坎上，就是在推進歷史偉業、成就宏偉目標。

為民的底色、實幹的本色，是他們身上的共同品質。「為民辦事、為民造福」，這是最重要的政績；「真抓實幹、埋頭苦幹」，這是最樸素的方法。樹立和踐行正確政績觀，讓一隅被更多人「看見」，也讓一隅「看見」更遼遠的天地，這是努力的方向，也是實幹的碩果。大道至簡，人民至上，實幹為要。基層幹部當如是。