01專訪｜汽車龍蝦登場？　斑馬智能邢悦：進化成「移動第三空間」

是否有想過，未來的汽車，可能比你更懂你？想像一個普通的放工傍晚，你拖着疲憊的身體坐進車內，正和同行的朋友聊着今晚吃火鍋還是日料。這時，車載AI助理突然主動加入對話，不僅幫你們推薦了順路的餐廳，還神不知鬼不覺地在後端幫你們下單了兩杯少糖咖啡，並溫馨提示：「車到店時，咖啡剛好做完。」



斑馬智能首席戰略官邢悅，用這樣一個非常日常的生活場景，為大眾描述了汽車智能化最前沿的變革。5月21日，第九屆世界金融論壇年會於香港揭幕。邢悅在接受《香港01》獨家專訪時表示，汽車正在從「大手機」進化成「會思考的具身智能」，成為我們生活的「移動第三空間」。



斑馬智能。（官網）

終結「大手機」時代 汽車變身「汽車龍蝦」

在過去很長一段時間裡，整個汽車行業的「智能化」，本質上是一場「把手機搬上車」的運動。無數車廠引以為傲的賣點，是車內那塊愈來愈大的液晶螢幕，以及琳瑯滿目的APP應用。但邢悅直言，「這個時代已經終結了」。

她表示，「蘋果iPhone引領的觸控（Touch）與APP層級架構，天生就不適合汽車智艙這個『移動第三空間』」。當駕駛者在紅綠燈前手忙腳亂地打開多個手機APP去訂咖啡、瀏覽餐廳、確認車位時，科技並沒有解放人類，反而製造了焦慮，「我們要實現的是 『No Touch, No APP』，甚至未來是 『No Voice』。」

今年4月，斑馬智能正式推出了行業首個真正的車內智能體助理AutoClaw（車內智能體），也就是「汽車龍蝦」。

這項技術打破了傳統「用戶喚醒、機器執行」的被動交互邏輯模式。在真實的駕駛艙內，AutoClaw不需要車主刻意去喊出喚醒詞。當你在車裡和朋友聊天聊到晚上想去哪裡聚餐，AutoClaw聽到聊天的場景就會主動「跳入」（Jump in）。它會像一個人類助理一樣，自行拆解、規劃任務：主動聯繫朋友、篩選順路的影院或餐館、自動選座購票、甚至在出現臨時情況時重新反饋並調整行車路線。這場交互的變革，讓汽車從一個「被動聽從指令的工具」，變成一個會幫車主主動思考的「移動第三空間」。

斑馬智能首席戰略官邢悅。（世界金融論壇供圖）

「AI是一場共享經濟」

對於一個「移動第三空間」，服務軟體的功能豐富與否，是決定用戶黏性的關鍵所在。邢悅透露，斑馬將自己定位為「AI時代的車載安卓」，依託1000萬輛存量車的基本盤，將阿里系、騰訊、網易等400多個生態合作夥伴隱藏在後端。當AI Agent為用戶完成一次「車到餐至」的點單或購藥，斑馬便與後端應用及車廠進行服務分潤（Revenue Sharing）。

這種模式，相比互聯網時代的「燒錢圈地」舊邏輯則顯得更加「輕資本、高效率」。邢悅提出，「我們不跟隨全球重資本去賭基礎大模型的零和博弈，AI是一場共享經濟（Sharing Economy）。」，通過「AI Marketplace（車載AI原生服務平台）」的架構，斑馬智能用生態變現，徹底改寫「燒錢-虧損-融資」的舊循環，也避免陷入全球AI企業都面臨「算力無底洞」的問題。

將數據閉環在車端晶片「守護隱私」

當大模型從雲端走向車端AI具身智能體，隨之也帶來了一個觸動現代人神經的敏感問題：當汽車「常聆聽、常 think、常 memory」時，我們的隱私何在？

邢悅提到，「有些消費者特別在乎隱私，他不希望自己的信息被傳到雲端相冊或雲端大模型上。」科技的進步不應該是讓用戶犧牲隱私，在車內被赤裸裸的窺視。斑馬智能的終極解法，是其最核心的OS操作系統與晶片閉環。

邢悅透露，斑馬智能是目前市場上極少數擁有底層車載操作系統能力的公司，能將車上所有的傳感器、主控晶片進行底層重構。更重要的是，斑馬的車載AI體系在架構設計之初，就選擇了一條極具技術挑戰、卻對用戶最安全的道路，將大模型本地化部署的「端側AI」。

「我們的操作系統能讓大模型的推理與運算，完全閉環在車端的晶片上。也就是說，晶片本身就是隱私的守護者。」邢悅強調，當車內智能體在聆聽你的對話、分析你的疲憊程度或推薦餐廳時，所有的核心數據和音頻信號，都直接在車載晶片內部完成消化與即時銷毀，絕對不向雲端上傳和洩露。「只有當數據真正被死死鎖在本地晶片上，消費者才會擁有真正安全、不可侵犯的隱私可能性。」

正因如此，斑馬在硬體生態上採取了極其紮實的「多芯適配」策略。目前，斑馬智能已與晶片巨頭高通（Qualcomm）在端側多模態大模型領域建立了深度且緊密的戰略合作，同時也是英偉達（NVIDIA）及國內眾多大算力晶片廠的密友。通過將安全的AI作業系統直接注入這些頂級晶片，斑馬在硬體底層為車主築起「隱私護城河」。

出海告別單兵作戰：中國新能源車+軟體本土化

據中國汽車工業協會最新數據顯示，中國新能源汽車年銷量已突破1,600萬輛，市場滲透率超過50%，連續11年穩居全球第一，佔全球比重高達70%。隨著中國新能源汽車雄霸全球，軟體出海、智能化出海正進入數據合規與地緣政治的「深水區」。

2024年4月25日，江蘇連雲港東方港務分公司碼頭，滾裝輪正在裝載新能源汽車出口。（觀察者網）

邢悅信心十足地表示，「全球新能源汽車領域，Tesla的智能化水平確實高，FSD（全自動駕駛系統）和Grok（大語言模型）的結合讓人驚艷，但從智艙的視角來看，Grok的能力遠遠不夠。在智能座艙AI技術上，中國領先全球1至2個代際。」而且中國汽車出海正從傳統的「單兵作戰」向「產業生態出海」躍升。

邢悅提出了斑馬的兩大策略「From China to Global（助力中國品牌出海）」和「In China for Global（在中國為全球）」。她介紹，斑馬已助力上汽名爵（MG）等品牌進入東南亞、拉丁美洲、大洋洲、歐洲、中東等16個國家和地區，更提及：「名爵在香港賣得很好，售價比內地貴上30%以上。這背後就是軟硬件一體化帶來的品牌溢價。」

此外，目前，大眾、寶馬、本田、日產等國際大廠，在國內搭載斑馬系統的量已達約700萬套。這些外資巨頭正採取「在中國，為全球」的戰略，將在中國驗證成功的智能科技逆向輸出。

軟體「本土化」的核心痛點在於數據合規與文化適配。邢悅強調，斑馬智行已通過20餘項全球標準認定，其智能座艙更率先通過歐洲UN R155（網絡安全）與R156（軟體升級）認證。在進入不同國家時，斑馬不會生搬硬套國內的生態，而是利用端側大模型的本地化部署能力，將數據閉環在當地的車端晶片上，同時接入當地主流的導航、音樂與服務生態，真正實現「技術出海，合規落地」。

2019年11月18日，杭州，阿里巴巴總部。 A logo of Alibaba Group is seen at the company's headquarters in Hangzhou, Zhejiang province, China, November 18, 2019. Aly Song 圖片作者:ALY SONG/REUTERS/視覺中國

香港是阿里巴巴「福地」

本屆金融論壇提出：香港是全球創新價值鏈的「價值放大器」。在邢悅眼中，香港是阿里巴巴集團與斑馬智能共同的「福地」。

她提到，香港頂級的金融基建與國際普通法司法體系，能將內地硬科技企業的「技術資產」轉化為國際長線資本，實現技術與資本的長線綁定。作為自由港，香港也擁有「數據自由流通」的獨特優勢與嚴而靈活的「AI監管沙盒」，成為中國AI生態走向全球、吸納海外原生AI應用的黃金緩衝帶。更重要的是，香港高校林立，全球科技領軍企業、國際專利變現機構與跨國供應鏈在此高度集聚。

「深港協同的最佳狀態，應該是『深圳做底座，香港做放大器』。」邢悅最後表示，香港不應該僅僅滿足於做AI應用的開發者，而應該升級為全球AI硬科技的資本化樞紐與金融AI標準制定中心。