十三問中國經濟之八：降息！降息！

2024年「兩會」召開,中共二十大換領導班子之後,由李強帶領的新政府帶來的首份《政府工作報告》,而今屆兩會,最受關注的話題,就是中國經濟發展問題。

「中國是2023年的輸家」、「中國是反全球化的輸家」、「中國是貿易戰的輸家」……這是《華爾街日報》在2023年歲末報道中國時用的句式。此外,「中國經濟是否會陷入『停滯的十年』」、「中國經濟陷入惡性循環」這些雜音也不絕於耳。當然,西方媒體將中國定義為「loser」,這不是一個新聞,而是西方媒體多年來的慣用伎倆,同「中國崩潰論」、「中國經濟登頂論」如出一轍。然而現實卻是,中國已經成為全球第二大經濟體、中國在新能源等新賽道遠遠超越西方發達國家、中國汽車出口量已經超越日德成為全球第一……正如中國外交部所言:中國經濟沒崩潰,反而「中國崩潰論」屢屢崩潰。

但從數據上看,確實「出口連續數月下降」、「吸引外資創歷史新低」,「消費者信心指數委靡不振」,從社會層面來說,更存在宏觀數據和微觀感受之間的「溫差」。「信心不足是目前中國經濟的一個主要問題」也是一個事實。有人說:「微觀經濟感受才是真實的,無法用宏觀數據修飾、打扮出來」。但是,難道說5.2%仍高於大部份經濟體的GDP增長是「粉飾」的數據嗎?更何況需要注意的是,炒作「中國經濟陷入疲態」時,年均增長仍在全球大國中領先的中國經濟結構轉型已經悄然發生。

哪個才是真實的中國?何謂好?何謂不好?是看數據還是憑感覺?我們將通過十三個角度試著回答。



《政府工作報告》上對貨幣政策的表述是,「穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效,促進社會綜合融資成本穩中有降,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。 可以用四個字來評價今年的貨幣政策基調:四平八穩。

然而就在半個月前的2月20日,央行授權全國銀行間同業拆借中心公布最新一期貸款市場報價利率(LPR):1年期LPR為3.45%,維持不變;5年期以上LPR為3.95%,下調25個基點,創下2019年LPR報價機制以來最大降幅。去年底商業銀行下調了存款利率,今年1月份央行又下調金融機構存款準備金率0.5個百分點,同時還分別下調支農再貸款、支小再貸款和再貼現利率各0.25個百分點。

市場有不少質疑的聲音,去年至今已經釋放了不少流動性,然而並沒有真正進入流通領域,未進入實體經濟,而只是在金融系統內循環,發生了「金融空轉」的現象,沒有產生促進經濟發展的效果。那麼,降息是否有用?

最近兩年,央行緩慢降息,社融高增長,但是大量的資金滯存銀行系統,存款堆積,個人住房按揭貸款余額開始下降,城投債增長乏力,資產負債表出現衰退跡象。經濟系統呈現社融高增長與價格低迷之間的背離,M2高增長和M1低迷之間的背離。這是現實情況。

這裏其實有一個關鍵問題:就是實際利率。2023年,由於市場價格快速下跌,央行降息的速度不及價格下跌的速度,以至於實際利率快速走高。

從數據上看,中國當前的實際利率若按貸款平均利率-CPI的口徑是4.13%,在歷史上位於63%的分位點;若以1年期國債收益率、1年期LPR利率作為名義利率,則實際利率分別為2.9%、4.3%,二者歷史分位點均約為98%。三種口徑下的實際利率都自2022年末以來進入上行區間。2023年3月,時任央行行長易綱表示中國當前的實際利率處於合適水平,而當時貸款平均利率-CPI口徑下的實際利率為3.1%,比2023年四季度低1個百分點。多個數據證明,當前中國實際利率仍有調整空間。

