9.2開學日｜城巴、九巴多條路線加班次　運輸署提醒學生預早出門

新學年即將開始，兩巴士公司將配合學生需要，作相應安排，其中城巴將於每個上課日加強逾30條巴士路線服務，全新路線79也將試辦早上特別班次，加強連接北區、大埔及沙田。九巴同樣會重開多區合共30條學校路線的服務，並於早上開出特別班次，覆蓋整個九龍和新界，包括觀塘、葵青荃、沙田、北區等人口密集地區。



運輸署表示，已檢視新學校鄰近交通和運輸安排，並將恢復服務學校區的特別路線，同時已提醒提供接駁陸路口岸的本地專營巴士及過境巴士營辦商，提供足夠服務予跨境學生；又提醒學生開學日要預早出門，以免延誤上學時間，往返學校時應注意道路安全，橫過馬路時不應飲食、玩遊戲機、用電話等。



明日（9月2日）為開學日。（資料圖片/鄧穎琳攝）

城巴79以試辦形式增早上皇后山開往大圍特別班次

城巴宣布，由9月2日起，，於每個上課日加強逾30條巴士路線服務，包括 23B、85A、85P、93A 及702A 號線等覆蓋港島、西九龍等主要學校集中地。

城巴開辦的新路線79，由9月2日起，也將以試辦形式，增設每個上課日早上6時30分由皇后山開往大圍方向的特別班次。

城巴開辦的新路線79，由9月2日起，也將以試辦形式，增設每個上課日早上6時30分由皇后山開往大圍方向的特別班次。（城巴提供）

城巴增設深圳灣口岸及香園圍口岸早上增特別班次

在深圳灣口岸及香園圍口岸，城巴也將提供特別巴士服務，其中B3及B3A號線每個上課日將於深圳灣口岸開出特別班次往屯門，B3號線特別班次時間為上午7時05分，B3A號線特別班次時間為上午7時15分。B7號線逢星期一至五由香園圍口岸開出上午7時20分特別班次。

城巴加強服務詳情：



九巴重開多區合共30條學校路線

九巴也指，配合學生返學放學的交通需要，重開多區合共30條學校路線的服務，並於早上開出特別班次，覆蓋整個九龍和新界，包括觀塘、葵青荃、沙田、北區等人口密集地區。

九巴也會額外加強多條路線服務，方便學生往返位於九龍、新界和將軍澳等的學校區，並增強落馬洲邊境路線的服務，以照顧跨境學生的交通需要。

九巴加強服務詳情：



運輸署提醒學生過馬路時不要用機

運輸署稱，已檢視新學校鄰近交通和運輸安排，並將恢復服務學校區的特別路線，並提醒提供接駁陸路口岸的本地專營巴士及過境巴士營辦商，提供足夠服務予跨境學生。

署方也提醒學生，開學日的整體交通預計會較繁忙，學生應預早出門，以免延誤上學時間，在往返學校時亦應注意道路安全，正確地使用行人過路設施橫過馬路；橫過馬路時不應飲食、玩遊戲機、使用流動電話或音響耳筒機等。