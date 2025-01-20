《香港01》校園導演培訓計劃　前電視台體育記者親授拍片剪接技巧

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》早前為聖公會基孝中學舉辦校園導演培訓計劃，由前電視新聞部高級體育記者及主持莊琬晴，向中五級資訊及通訊科技科學生介紹媒體的運作以及採訪技巧，並且進行實戰採訪、拍攝及剪接新聞影片教學。



主持是次工作坊的導師莊琬晴，是前電視新聞部高級體育記者及主持，現為Wawalandmedia 創辦人。莊琬晴曾主持「運動大本營」及「體育新世界」，並曾採訪多個大型體育盛事，包括2018雅加達亞運、2020東京奧運、2021陝西全運會、2024巴黎奧運。

前無綫電視新聞部高級體育記者及主持莊琬晴，擔任聖公會基孝中學校園導演培訓計劃導師。（陳葦慈攝）

讓學生掌握新聞影片4大元素

校園導演培訓計劃分4日進行，莊琬晴首先向學生介紹組成一條精彩新聞影片4大元素，分別是有趣開心、知識性、共鳴及節奏，又播放不同新聞影片作為例子，讓學生有更清晰概念。

莊琬晴並進一步講解重要性及趣味性兩大新聞取材原則、界定社區新聞及一般新聞分別，以及撰寫一宗社區新聞流程。上課期間學生熱烈參與討論，分享他們關心的社區新聞題材。

聖公會基孝中學學生，在《香港01》舉辦的校園導演培訓計劃中，學習由構思故題、繪畫思維導圖、採訪、拍攝及剪接技巧。（陳葦慈攝）

之後學生分組就擬定的社區新聞故事訂立拍攝框架，例如：主題、畫面、人物、角度、形式，並製作影片分鏡圖。

學畫思維導圖迅速理解視頻理念

在第二天的校園導演培訓計劃中，導師莊琬晴教授學生訪問及拍攝心得和技巧。當中她向學生講述思維導圖的重要性，指出透過繪畫思維導圖，能有助將影片結構、中心思想 、特殊鏡頭等記下，迅速理解視頻的理念。

最後導師莊琬晴教授學生剪接技巧，包括調整音頻、加入標題及文字、特殊剪接效果等，讓學生快速掌握箇中要訣。

一條龍學構思、採訪、拍攝、剪接

在第三天課堂中，學生根據之前分組完成的思維導圖及分鏡圖拍攝畫面，在學校操場內進行訪問及拍攝。由採訪、受訪及影片拍攝，皆由學生一手包辦。

第四天的課堂中，學生需剪接製作出一條完整故事影片，並在社交媒體上發布。完成作品後，導師莊琬晴分別點評學生作品，給予改善建議。學生又在課堂上分享由構思、拍攝以及剪接過程點滴。

《香港01》推出的中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

《香港01》具備支援數十間本地中學及小學舉辦中華文化相關活動經驗，包括內地交流團、本地參觀、到校講座和工作坊等，同時可為學校提供媒體報道支援，與社會各界分享學校推動中華文化的動向。

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