《香港01》體藝中學「We are Hong Kong」跨學科專題研習：維港篇

學生日常學習除了靠上課外，若學生有機會在現實環境中運用所學，相信能令學生體會學習和應用知識的重要性。賽馬會體藝中學本學年為中一學生舉辦以香港旅遊業「好客之道」為主題名的「We are Hong Kong」跨學科專題研習，重點環節是安排學生前往旅遊景點，運用各科所學的知識和技能訪問遊客，讓學生實踐「好客之道」。



活動當日中一級學生分批到不同旅遊景點考察和訪問旅客，其中前往維港兩岸的學生，面對大量遊客學會鼓起勇氣放膽訪問。有學生向歐洲遊客介紹長洲搶包山習俗，面對語言挑戰，懂得靈活變通利用手機展示片段協助解說；也有學生活動後回顧表現，認為日後需要繼續努力學習。



訪問香港旅客實踐好客之道 全面提升學生知識技能

賽馬會體藝中學「We are Hong Kong」跨學科專題研習橫跨整個學年，於中文、英文、普通話、地理、歷史及科技與生活科滲入相關元素，並會在班主任課讓學生分組和設定題目。學生在老師指導下作事前資料搜集、準備問題學習訪問技巧，然後前往旅遊景點訪問遊客，並於訪問後分析和整理資料，進行多媒體匯報。

校方期望學生從中發展自主學習、資訊素養、語言能力、溝通協作、口頭匯報能力，並透過跨科協作提升學生學習效能。同時透過活動培養學生正確價值觀，學習以禮待人，實踐香港「好客之道」。

學校為了裝備學生訪問遊客，教師事前已指導學生如何擬定訪問題目，《香港01》亦曾到校舉辦「校園記者工作坊」，教授學生記者的採訪技巧，以及如何設計問題和發問。外出訪問遊客當日，學校更特意先安排教師扮演旅客並摸擬不同情景，讓學生先作練習熱身，然後才分批前往不同旅遊熱點考察及訪問旅客。

賽馬會體藝中學於本學年推動跨學科專題研習，學生們於出發前齊集禮堂了解活動指引。

學生訪問旅客拍照攝錄一手包辦 由膽怯到變得主動

其中一批學生前往中環碼頭及尖沙咀星光大道訪問遊客，他們分成小組進行採訪，一手包辦訪問、拍照及拍片等工作。由於兩個地點都是遊客熱門景點，人流如鯽，大多學生於開初顯得有點擔怯，不太懂如何向遊客打開話題，尤其要憑外表判斷對方是否遊客，學生在挑選訪問對象時都猶豫不決。

不過經過一輪熱身後學生都變得主動，不論面對說英語或普通話的遊客都對答如流，部分學生更化身旅遊大使，向旅客推介飲食好去處，甚至一同拍照留為紀念。

其中一組學生於中環碼頭訪問時，向數名來自歐洲的遊客介紹長洲搶包山，由於未必能用言語清楚解釋，有學生靈機一觸用手機向受訪遊客展示搶包山片段；對方看後表示十分有趣，並表示將來如有機會都想到長洲觀摩，於現場感受一下熱鬧氣氛。

完成中環碼頭的街頭訪問後，一眾同學移師到星光大道繼續採訪遊客。

學生超額完成對採訪有興趣 自信心升會後續檢討

學生在中環碼頭訪問後，隨即移師至尖沙咀星光大道。同學累積了一定經驗後變得更加主動，不少人更是超額完成，較原先規定的訪問人數多出一倍。不少旅客盛讚學生語文能力好，更指研習很有意義，可以訓練學生的溝通能力。

參與活動的蔡同學形容，活動很具挑戰性，因從未試過在街上向陌生人進行訪問，尤其要用英語及普通話，不過經歷這次經驗後自信心提升不少。另外有學生經歷訪問後感到有進步空間，例如後續追問可做得更好，日後會再回顧改進。

同學恒都認真記錄每個的採訪內容，並將以多媒體展示方式向同學分享研習成果。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747