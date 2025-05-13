《香港01》學生講座　都大專家以粵語流行曲歌詞探討語言文學價值

八九十年代是香港樂壇最蓬勃的時候，流行廣東歌陪伴不少人成長，但粵語聲調多變，入詞難，歌詞會夾雜口語，部分更會加入文學組典元素。《香港01》早前邀得都會大學人文、語言與翻譯學系高級講師鄺文峯，從文學賞析角度出發，與學生分享粵語流行曲的歌詞以及粵語聲調。



網絡資訊碎片化 流行曲學文學減負擔

鄺文峯主要教授中國現當代文學及香港文學，是「八十年代《花城》中的港、台、海外文學研究」項目負責人。他表示，網絡文化令資訊碎片化，學生經常「手機不離手」，因此希望以學生在生活中經常接觸到的廣東歌作切入點，與學生分享中文之美，以及多了解粵語聲調，助學生日後學習古典詩詞和押韻。

鄺文峯在都會大學教授中國現當代文學及香港文學，期望用流行曲作主題吸引學生學習文學。（陳葦慈攝）

歌曲取材自不同年代 讓同學明白「三及第」語言

講座取材的歌曲橫跨不同年代，當中涉及文言文、白話文的運用，以及粵語的聲調，以深入淺出的方法講解流行曲中的文學價值。

一開首先以家傳戶曉的《獅子山下》一曲為例，引伸出「三及第」語言。同學們對此歌都不感陌生，「三及第」常見於1940至1960年的報章，包含嚴肅、中性及親切的用字，是夾雜文言文、官話白話文以及粵語白話文的一種書寫文體，以前不僅會在日常生活中使用，亦會出現在流行曲和小說創作之中。

講者希望藉以介紹這種特殊文體，令同學對文言文、白話和粵語有更敏銳的觀察，同時亦感受到如何進入歷史語境，了解不同時代有不同的語言運用。另外，這三種看似截然不同的表達方式不但能同時出現，更會觸發有趣的碰撞。鄺為了令同學更能掌握「三及第」語言，再以一間酒樓的結業告示及兒歌《世界真細小》作例子。

講座取材的歌曲橫跨不同年代，當中涉及文言文、白話文的運用，以及粵語的聲調，當中不乏同學耳熟能詳的歌曲。（陳葦慈攝）

經典著作故事入詞 粵語九聲六調發音難

之後，鄺指出不少愛情主題的流行歌都會引經據典，以講述中國傳統的婚嫁習俗，如盲婚啞嫁、父母之命等。他舉例歌手張天賦的《老派約會之必要》就有引用《西廂記》、《紅樓夢》等經典著作。

鄺認為，不少大熱流行曲歌詞中都有引用文學典故，如同學只會唱歌而不懂背後的文學、文化底蘊比較可惜，希望同學將來有機會能讀一下相關的文學經典，會對歌詞中的明月、蝴蝶等意象運用、中國傳統的「禮」有更深層次了解。

最後，講者提到粵語發音中的九聲六調，以「三碗半牛腩麵不吃辣」的有趣口訣進行說明，並引用《春田花花幼稚園校歌》作例子，學生見到歌詞「鵝滿是快烙滴好耳痛，鵝悶天天一戲個窗」（我們是快樂的好兒童，我們天天一起歌唱）都笑作一團。鄺解釋是因為配合旋律，以致字面意思亦會有變，亦說明了粵語入詞的限制及難度。

這部分鄺希望讓同學接觸何謂聲調語言、入聲、九聲六調等概念，有助他們日後的語言學習。與此同時，聲調亦是平仄的基礎，同學日後如學習古典詩詞，也較易理解當中的韻律要求。

粵普英三文各有語言特徵 學生大讚有趣會多了解

講者以《我們敬師吧》一曲作總結，此歌特點是粵語、普通話及英語夾雜，填詞人刻意以不同的語言入詞，目的是要符合聲調，才不會出現如《春田花花幼稚園校歌》的情況，希望同學進一步思考粵語、普通話和英文的分別和各自的語言特徵。講座結束，同學們都認為內容很有趣，對粵語的聲調有更深入了解，不少人表示有興趣了解更多，會聽從講者的提議查一下自己姓名的聲調。

鄺文峯從三及第語言講到經典著作故事，又指粵語九聲六調發音難，希望同學日後學習古典詩詞，較易理解當中的韻律要求。（陳葦慈攝）

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