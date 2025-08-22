第58屆聯校科學展揭幕　庇理羅士女子中學推太陽能板減鳥撞意外

第58屆聯校科學展（Joint School Science Exhibition, J.S.S.E.）於本周四（21日）在中央圖書館展覽館舉行開幕禮。今屆主題為「和諧」，共有24間本地中學及來自泰國及哈薩克代表隊參展，一眾中學生化身社會「診療師」，運用科研創意療瘾都市痛點，為香港構建共融未來。庇理羅士女子中學隊伍憑藉發明由吸收藍光和反射紫外線的透明太陽能板模型，奪得「最佳計劃書大獎」。



第58屆聯校科學展覽以「和諧」為主題，一眾中學生化身社會「診療師」，運用科研創意療瘾都市痛點，為香港構建共融未來。（金敏琍攝）

開幕禮邀得前任香港科技園公司行政總裁黃克強、香港科學館館長（拓展）徐志文及業界專家等當主禮嘉賓，揭開聯校科學展序幕。

以「和諧」為主題 聚焦三大方向

本屆以「和諧」為主題，聚焦三大方向，包括療癒都市精神壓力，學生研發結合AI分析壓力指數並提供舒緩方案的智能情緒監測裝置；促進跨代文化共融，透過創意互動裝置讓長幼共享傳統技藝，縮窄數碼鴻溝；以及重建人與自然連結，利用生態監測系統實時追蹤城市綠化數據，推動社區參與環保。

庇理羅士女子中學推透明太陽能板 減低鳥撞意外

庇理羅士女子中學參展作品「藍璃攔舍」，榮獲今屆「最佳計劃書大獎」。（金敏琍攝）

庇理羅士女子中學獲得今屆科學展的「最佳計劃書大獎」，參展作品是「藍璃攔舍」，發明可吸收藍光及反射紫外線的透明太陽能板，致力安全便捷地營造人鳥共棲和諧環境。

庇理羅士女子中學學生在介紹作品時表示，該太陽能板能用作大廈外牆玻璃、汽車天窗等，可避免因光的反射和透射，誤導雀鳥認為玻璃是天空或樹林而發生意外，亦能減少紫外線和紅外線對人類造成的滋擾等等。

拔萃男書院以精油體現人與自然和諧共生

拔萃男書院就推出「芳香共生」項目，利用植物精油化感作用，既抑制雜草生長，又能舒緩壓力，體現人與自然和諧共生；聖若瑟書院「植・光動」聚焦珍貴樹木保育，以光動力療法治療樹木感染，避免使用有毒抗真菌劑，為都市綠化提供可持續方案。

聖若瑟書院的「植·光動：以光動力療法守護香港珍貴樹木」，聚焦於珍貴樹木的保育，採用光動力療法治療樹木感染，避免使用有毒的抗真菌劑，為都市綠化提供了可持續的解決方案。（金敏琍攝）

展覽即日起至8月27日，一連七日假香港中央圖書館展覽館免費開放，公眾可親睹24間中學的科研成果，參與親子工作坊，並投票選出最受歡迎隊伍及最佳介紹員。