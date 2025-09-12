《香港01》支援學界舉辦媒體素養、中華文化活動　可配合宣傳需求

《香港01》旗下「01教育」成立超過3年，至今支援過百間學中小學舉辦各式活動，包括協助學校透過優質教育基金「我的行動承諾」加強版撥款，推動媒體資訊素養、國民教育及國家安全教育。單計2024/25學年已經有超過350場活動圓滿舉行，包括專家講座、體驗活動、工作坊、校外參觀等，為廣大學生提供多元化的學習體驗。



「01教育」舉辦的各類活動可以透過申請各項優質教育基金或教育局資助舉辦，使學校可以在不影響日常營運支出的情況下，豐富學生的學習經驗及鞏固學習成果。學校如有意了解詳情，歡迎透過以下聯絡資料接與我們的專員聯絡，了解合作內容及詳情。



立即聯絡「01教育」專員，為學校策劃相關配套：

電郵：education@hk01.com

WhatsApp：35828747 電話：35828747

學校可以申請的資助包括但不限於：

優質教育基金

— 「我的行動承諾」加強版

— 「我的行動承諾」加強版（第二階段）

— 「我的行動承諾—感恩珍惜. 積極樂觀」

教育局

— 「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼

— 「一筆過家長教育津貼」

— 「家長學生 • 好精神一筆過津貼」

— 「校園 • 好精神一筆過津貼」

— 「推廣自主語文學習（普通話）一筆過津貼」

— 「推廣自主語文學習（英文）一筆過津貼」

資訊及媒體素養

在資訊爆炸的年代，學生懂得辨別資訊真偽，以至是有能力找出有價值的資訊，對於學習相當重要。《香港01》作為本地主要網媒，擁有豐富的資訊媒體知識及技能，能夠顯著提升學生、教師、以及家長的資訊及媒體素養，亦可以為學校訂身度製跨學科學習方案。

基本資料：

我的行動承諾加強版第二階段9.1接受申請 即睇申請流程注意事項

可舉辦活動概覽：

《香港01》舉辦講座、工作坊 支援中小學推行資訊素養及國民教育

國家安全教育、國民教育

近年國家安全及國民教育愈見重要，《香港01》善用多年來建立的人際網絡及國情認識，推出各項相關活動，當中包括多項中華文化活動、講座、工作坊，培養學生文化自信和民族自豪感，以支援中小學在相關範疇的工作。活動對象包括學生、老師、及家長。

基本資料：

我的行動承諾加強版第二階段9.1接受申請 即睇申請流程注意事項

可舉辦活動概覽：

《香港01》舉辦講座、工作坊 支援中小學推行資訊素養及國民教育

中華文化教育、國民身份認同

中華文化博大精深，相關方面的教育有助增進學生的國民身份認同。《香港01》能提供多元化及體驗式的中化文化教育活動，支援學校為學生建立國民身份認同。活動對象包括學生、老師、及家長。

基本資料：

推廣中華文化體驗活動津貼｜如何申請及發放？可以舉辦什麼活動？

可舉辦活動概覽：

《香港01》中華文化學人計劃 專家講座、體驗活動、參觀支援學校

學生身心靈健康

近年社會各界都關注身心靈健康，《香港01》就推出情緒教育App「靜觀星球」，以每日一篇的形式，配合可愛畫風，幫助學生疏理情緒，減輕壓力。「靜觀星球」由城市大學社會及行為科學系教授、正向教育研究室召集人郭黎玉晶教授擔任首席專家顧問，就程式的理論框架和內容等方面給予專業意見和提供教師培訓。「靜觀星球」亦可供家長與子女一起使用，促進親子關係。《香港01》亦可提供結合中華文化及身心靈健康的工作坊，協助學校推動跨學科活動。

《香港01》與Re:learn Education早前於香港電腦節HKtag部份設置展位，並在分享會上宣布「靜觀星球」正式推出。（陳葦慈攝）

可舉辦活動概覽：

《香港01》中華文化學人計劃 專家講座、體驗活動、參觀支援學校 「靜觀星球」APP邀城大教授任專家顧問 助學生家長有效應對情緒 《香港01》家長教育講座 試用靜觀星球APP 學習提升子女幸福感

學校宣傳支持

「01教育」於過年三年採訪過百間本港中小學，走入校園了解不同學校的辦學特色及教育理念，並以說故事的形式與讀者分享學校特色。「01教育」可為參與上述活動的學校提供學校宣傳配套。

另外，學校亦可以獨立購買「01教育」的「學校宣傳推廣諮詢服務」，為學校提供定位及宣傳諮詢，然後安排到校採訪及文章報道。

