適度自省有節奏　負面情緒自溜走

成長與學習的道路從來不會一帆風順。遇到挫折及失敗時，很多同學會反思自己的錯誤。然而，有時我們可能陷入過度自責，影響了前進的步伐。本文將探討何謂健康自省，讓同學們更有效地辨識和處理負面情緒。（撰文：青協 DSE27771112）



1. 過度的反思

新學期的鈴聲響起，同學們踏入校園時，內心卻時有交織著複雜的心情——對開學的焦慮與重返校園的雀躍並存。林林總總問題可能在心中浮現：「跟不上新學期的學習進度，是不是我太蠢？」、「新同學和新鄰座似乎表現冷淡，是否討厭我？」這些反覆出現的負面想法，其實是一種「反芻思維」（Rumination Thinking）。如同牛羊進食般，我們被動而重複地回想之前未解決的問題，但事情卻沒有得到任何的進展或解決。如何讓反思成為成長的階梯，而非自我懲罰的枷鎖？關鍵在於掌握「適度」與「節奏」。

學生對開學的焦慮與重返校園的雀躍並存，如何讓反思成為成長的階梯，而非自我懲罰的枷鎖？關鍵在於掌握「適度」與「節奏」。（資料圖片）

2. 區別自省和反芻​​​​

子曰：「吾日三省吾身。」儒學提倡每天自省，檢視自己的言行是否恰當，思考可以改進之處。不過，如果反思時只顧不停自責，覺得自己很差，則可能會變成上述的「反芻」。

究竟如何分辨自省和反芻？若果只是反覆糾結於失敗的原因，而不著眼於如何解決，便有機會已經陷入了反芻的沼澤。反芻這一現象往往伴隨著「基本歸因偏差」（Fundamental Attribution Error），即將失敗歸咎於個人，放大自己的缺失和後果，而忽略情境或其他外部因素的情況。例如，對於小測分數不理想這件事，陷入反芻的同學可能會一直回想考試表現，深陷「我很愚笨」的自我攻擊漩渦。相對地，自省的同學會考慮題目會客觀分析，如題目是否超出溫習範圍，嘗試檢討和改進溫習計劃。這便是自省和反芻的本質差異。

為避免墮入情緒泥沼，同學需客觀和適度的自省，把握自省的節奏。一旦發現有反芻傾向，應及時停止思考，作出行動。



3. 行動策略

察覺情緒後，我們可以進一步掌握節奏，學習接納情緒並作出行動。從暑假較鬆弛的模式切換到學業緊湊的備戰狀態，生活節奏驟然轉變，需要同學像樂器調音般逐步調整張力與適應。因此，面對新事物產生擔憂、抗拒等負面情緒完全正常。當腦海中反覆出現「我肯定跟不上」、「同學都比我厲害」等自我質疑時，同學們不妨嘗試以下方法：

● 聆聽內心的聲音，尋找情緒的來源，例如是否常有「我應該」、「我必須」等想法，為自己設下過高的期望和壓力。

● 放寬過於嚴格的自我要求，改用「我可以做到」來鼓勵自己行動。

● 在展望未來和制定計劃時，多考慮自己「可怎樣做」，減少糾結於事情「會怎樣發展」。

從暑假較鬆弛的模式切換到學業緊湊的備戰狀態，需要同學像樂器調音般逐步調整張力與適應。（資料圖片）

與其擔心事情會出錯，不如將重點放在自己能夠掌控和改善的實際行動上。如此一來，同學不僅會感到更加踏實，也能更充分地準備面對未知挑戰，完成從「反覆想」到「主動做」的蛻變。

真正的自省從不該是心靈的牢籠，而是成長的望遠鏡——它讓我們看清過往的絆腳石，更清晰地標示前行的坐標。當同學下次察覺深陷自責，不妨輕聲提醒自己停止反芻，邁出一步。相信那些曾被反覆咀嚼的焦慮和負面情緒，終會在逐步行動下逐漸消散。

香港青年協會「DSE 27771112」樂意陪伴你！我們將持續透過熱線及網上輔導服務，提供前路規劃，輔導支援，應試準備及升學資訊。

學生與其擔心事情會出錯，不如將重點放在自己能夠掌控和改善的實際行動上。（資料圖片）

如有需要，可透過以下方法聯絡有關服務：

支援熱線：2777 1112

WhatsApp：2777 1112

Instagram：DSE27771112 https://www.instagram.com/dse27771112

網站： http://27771112.hk

服務時間：周一至六（包括公衆假期），下午2時至凌晨2時，即時陪伴學生度過開學、備試、應試、預備放榜及放榜等階段。

香港青年協會「同傾同行．學適傾」專為高小（小五至小六）及初中（中一至中三）學生而設。

在新學年開學及考試高峰期間，「同傾同行．學適傾」重點支援學生在學業、社交及個人情緒壓力上的困擾，並提供合適的學業支援資訊。

一鍵式全人健康平台「同傾同行」服務

網站 ：https://talknwalk.hk/