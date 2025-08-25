《香港01》大灣區升學就業講座　分享港人赴內地發展便利措施

粵港澳大灣區匯聚廣東省9個城市及香港和澳門兩個特別行政區的優勢及特點，帶來豐富的發展機會。《香港01》早前邀請到團結香港基金副研究總監郭凱傑到聖公會青衣主恩小學舉行講座，主題為「粵港澳大灣區的發展機遇——升學就業」，介紹大灣區為香港帶來的多元機遇。



他提到，粵港澳大灣區為各位同學帶來的優勢涵蓋升學、科研、就業及生活等範疇，現時亦有一系列便利港人到大灣區內其他城市發展的措施。他又舉例，新田科技城及河套區的發展將為本港青年創造大量高增值職位，有望成為國際創新合作的新樞紐，鼓勵同學未來可以捉緊相關機遇。



郭凱傑先生除了是團結香港基金副研究總監，亦是中華全國青年聯合會港區委員、香港特別行政區政府創新科技與產業發展委員會委員、香港特別行政區政府家庭議會委員、香港特別行政區政府推廣職業專才教育及資歷架構督導委員會委員、元朗區議會增選委員、及自資專上教育聯盟應用教育文憑課程諮詢委員會委員。

團結香港基金副研究總監郭凱傑早前接受《香港01》邀請，到聖公會青衣主恩小學舉行講座，紹大灣區為香港帶來的多元機遇。（陳葦慈攝）

香港於粵港澳大灣區具獨特定位

郭凱傑首先簡介粵港澳大灣區，提到大灣區由「9+2」組成，其中的「9」是指9個城市廣東省城市，包括廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶，「2」則是香港特別行政區及澳門特別行政區，大灣區總人口超過8,700萬，生產總值（GDP）在2024年達2.07萬億美元，超越韓國。

其後，郭介紹了香港在大灣區的定位，例如香港在國家《十四五》規劃中被定位為「八大中心」之一的國際創新科技中心，並在金融、航運、教育及醫療等方面具備國際優勢，是連接內地與世界的重要橋樑。他強調，香港一大特色是具國際化的環境、完善的法治制度及卓越的高等教育資源，能吸引海外及內地人才，並為本地學生提供更廣闊的發展平台。

多項措施便利港人往內地升學 學生可享升學資助

郭凱傑亦於講座上提到，現時港人有多個途徑可以到內地升學，包括「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」（文憑試收生計劃）、「普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生入學試」、及6所院校的「院校獨立招生」。

他指文憑試收生計劃於2024/25學年已經涵蓋138所內地高等院校，香港學生可憑DSE成績報讀內地高等院校，不需參加內地聯招考試。他又提到，於2023/24學年，有超過4.2萬名香港學生透過計劃報讀內地高等院校，其中約2萬名香港學生獲得取錄。另外，截至2022/23學年，透過計劃入讀內地高等院校的學生已經累計有超過6,000人。

郭凱傑向參加講座的聽眾介紹大灣區發展機遇，當中包括港人到內地升學的方法。（陳葦慈攝）

他亦表示，到內地升學的學費及生活成本相對香港較低，更能親身體驗內地的發展環境，建立人脈與職場連結，而且可以獲得香港政府的升學資助。另外，現時香港與內地已經設有學歷互認安排，使畢業生在兩地及海外的學歷承認度提升，為日後就業或繼續深造，創造更大優勢。

大灣區內多項政策配合 助力青年發展

如學生在內地畢業後，有意留在內地發展，亦可享有大量支援。郭凱傑提到現時香港政府正積極推動不同類型的交流活動，覆蓋實習、交流、就業、及創業。以就業為例就有「大灣區青年就業計劃」，為香港青年提供月薪不少於1.8萬港元的內地工作機會，創業方面就有「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」及「粵港澳大灣區創新創業基地實驗資助計劃」，其中前者由政府資助機構舉辦青年創業項目，批共約1.3億元予16個非政府機構推行青年創業項目。

他又引用調整數字，指逾半數赴內地發展的港人對生活狀況感到滿意，社會經濟地位平均評分由在港的4.65分提升至5.75分。另外，部份在香港屬於非傳統優勢行業，包括「行政及支持服務活動」及「住宿及膳食服務活動」行業，相關人才在大灣區能夠享有更大的發展空間，相關人才由香港到內地發展後，在社經地位上升的平均值更為明顯。收入方面，多數港人在深圳、廣州等地的月薪可達2至4萬港元，但生活成本相對較低，生活水平有所提升，而現時香港每月工資中位數略低於上述水平，只有1.87萬元。

郭凱傑表示，根據調查，不少港人到內地發展後，對生活狀況感到滿意。（陳葦慈攝）

郭凱傑又提到，現時中央及地方已推出了多項便利港人在內地生活的措施，包括「港澳藥械通」、子女教育安排、置業便利及銀行服務等。大灣區各市亦有港人團體及政府駐粵辦提供法律、就業及生活諮詢，協助港人融入當地。

大灣區內創科合作與產業升級

近年香港銳意發展創科，相關範疇在大灣區方面亦有豐富機遇。郭凱傑指出，河套區港深創科園與深圳園區將重點發展醫療科技、人工智慧、新材料等領域，預計可以提供多達5萬個創科職位。新田科技城亦將進一步擴展創科用地，未來可創造逾20萬個職位，涵蓋創科及其他行業。兩者均可推動香港在創科方面的發展，吸納香港的創科人才。

他以生物科技為例，香港在國際融資、市場認可及臨床試驗方面具優勢，深圳則擁有龐大市場及完整產業鏈，兩地合作可以實現研發與生產並重。

郭凱傑參加講座的人士介紹粵港澳大灣區在創新科技方面的機遇。（陳葦慈攝）

