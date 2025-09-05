拒絕拖延不徘徊　勞逸時間曉分配

新學年伊始，隨着中學階段學科數量與深度的顯著增加，再加上新增的科目與課外活動，同學往往更容易面對時間管理的困境，從而引發拖延行為。本文將探討拖延的本質，並分享一些實用的方法，幫助同學減少拖延，更好地適應新學年的校園生活。（撰文：香港青年協會 DSE27771112）



1.中學學業的變化與挑戰

相比小學，中學的學科在授課語言、數量及內容難度上均有明顯提升。與此同時，中學有各式各樣的學生組織與課外活動供同學參與。這一系列的變化可能令同學一時難以適應，感到壓力和焦慮，如果未能妥善分配時間，就容易出現拖延。

語言

部分科目或會以全英文授課，同學可能需時適應

數量

除了與小學學科相同的中文、英文、數學等主要科目之外，同學們還需修讀歷史、 家政、地理、科學等科目

難度

學習的內容會變得深而廣，較難掌握

活動

課後仍需留校參與或策劃活動和訓練

2.拖延的本質

拖延是否代表態度懈怠？其實可能是大腦在自我保護。當事情太具挑戰性，構成威脅，大腦便會啟動「戰鬥或逃跑反應」（Fight-Or-Flight Response）。為避免自己受到傷害，大腦可能會選擇逃離而非戰鬥。，這是一個自然反應，同學無需因自己偶爾拖延而過分自責。不過，隨著拖延時間的增加和工作的逐點累積，事情或會更難下手處理。因此，及早開始行動十分重要，不能待工作堆成小山才行動。

3.改善拖延的策略

若想減少遇事原地徘徊不前，同學可從心態和行為兩方面入手，妥善分配時間。只要勇於接受挑戰、主動嘗試，定能逐步建立自律學習的習慣，均衡發展學業及課餘興趣。

心態方面

● 不抗拒新嘗試，探索潛能，逐步發展自己的興趣和技能

● 保持積極的態度，將不同的挑戰（例如科目增多）視為獲進步的機會

● 一時未能習慣、偶然犯錯沒關係，從中汲取經驗和作出改進

行為方面

● 自行安排有關於學習、課外活動、作息的個人生活時間表（例如早上預計交通情況)

● 面對遠大的目標，可拆分為相對容易達成的小目標

● 有較多事情待處理，嘗試利用艾森豪威爾矩陣（Eisenhower Matrix），按緊急性和重 要性安排事情的優先次序

雖然拖延有時是大腦暫時的「避風港」，但這並非長久之計。若同學把握當下機會，主動探索每個任務的可能性，相信同學定能逐步掙脫拖延，從容面對未來多姿多彩的校園生活。

