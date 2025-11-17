朱敬文中學社工教師全方位關顧學生　獲頒年度傑出學校社工卓越獎

近年香港青少年情緒和精神健康備受關注，學校如何及早識辨學生需要並提供輔導支援十分重要。保良局朱敬文中學的駐校社工、香港青少年服務處的李倩茵姑娘，憑藉對學生細緻入微的關懷和與校方團隊緊密協作，榮獲「香港學校社工協作卓越計劃年度傑出學校社工卓越獎」，並同時獲得「最動人社工及社工課程學生」選舉中的「最動人社工獎」。



校長趙文浩接受「01教育」訪問時強調，學校一直致力營造關愛文化，駐校社工和教師團隊緊密合作，為學生提供適時支援，同時透過班級經營，推動敬師愛友的正向氛圍，從而強化學生的歸屬感。李倩茵則形容，正因為有校政配合和老師、社工之間的「一條心」，雙方緊密溝通互相分工配合，大家才能及早識別情緒困擾的學生，為他們化危為機，保障學生的身心安全。



保良局朱敬文中學的駐校社工李倩茵榮獲「香港學校社工協作卓越計劃年度傑出學校社工卓越獎」及「最動人社工獎」。（鄭子峰攝）

作為一名兼具性治療師資格的學校社工，李倩茵特別關注青少年的戀愛與性教育，學生近年因戀愛或性相關議題而引發的危機急速增加。

她表示，無論學生面對甚麼危機或需要，教師和社工團隊會第一時間聯合行動，雙方協作為學生提供「一站式」的支援，由陪伴學生前往醫院，到安排臨時住所，再到協助其重返校園生活，到希望讓學生感受到最及時的安全感。

人性化支援方式 團隊協作快速應對個案

朱敬文中學的學生支援一向以「關愛為先」，在支援情緒困擾的學生時，校方注重及早識別與介入，並透過陪伴建立信任感。例如學校特別在中一舉辦親子晚會，讓學生和家長更早了解駐校社工的服務，確保當困境來臨時，他們知道可以立即尋求協助。這種預防性設計，使老師與學生之間的關係更加緊密，學生亦更願意主動與社工傾談。趙文浩校長強調，學校的預防性手段正是支援體系的基石。

保良局朱敬文中學副校長陳敏玲表示，每當學校有個案出現，老師和社工會立即分工跟進，全面照顧學生需要。（鄭子峰攝）

負責學生支援的副校長陳敏玲指出，學校接收個案的渠道多元，有時是學生主動求助，有時是家長致電學校，亦有班主任在日常相處中發現問題。每當有個案出現，老師和社工會立即分工跟進，視乎情況由合適的專業人員介入。李倩茵分享，她會先照顧學生的情緒需要，再逐步評估其他支援，例如家訪或為學生家人提供輔導。她回憶，曾有學生因親人離世而受到情緒困擾，學校便同時動員社工、輔導老師與家庭支援，確保學生能在多重網絡下得到陪伴與療癒。

駐校社工林朗峰分享，對於學生能夠克服危機並找到人生方向感到欣慰。（鄭子峰攝）

難見證學生轉變 重拾學習動力

支援團隊每天都要面對形形色色的個案，而其中一些經歷讓人銘記。另一名駐校社工林朗峰分享，曾有學生因家庭矛盾而情緒低落，甚至身形日漸消瘦。學校及時介入，安排他到另一環境暫住，並提供持續支援。意外的是，在新環境中，這名學生發現了自己對幼兒教育的興趣，從而重拾學習動力，找到人生方向。這種由危機轉化而來的成長，正是團隊努力的最佳見證。

保良局朱敬文中學輔導主任何曉藍表示，學校分別從家長、老師和學生三個層面推廣正向教育。（鄭子峰攝）

全方位推廣正向教育

朱敬文中學多年來重視情緒教育，並積極推動「成長型思維」，希望學生在學習和生活中都能擁抱挑戰。輔導主任何曉藍指出，學校未來將會此基礎上，從家長、老師和學生三個層面進一步推廣正向教育，包括透過家長日舉辦培訓，鼓勵他們在與子女相處時多用正向語言；老師則接受專業培訓，以便在日常互動中讓學生感受到關顧與支持；而學生層面，則推行「正向大使」計劃，讓學生自主策劃活動，從挑戰中培養抗逆力。陳敏玲補充，學校亦透過「平行心間」計劃、情緒支援工作坊以及小組或個別輔導，及早識別和介入，進一步提升精神健康。

保良局朱敬文中學校長趙文浩表示，學校一直致力營造關愛文化，而他亦將會親自授課，希望與同事多合作加強彼此溝通。（鄭子峰攝）

培養學生抗逆力 建立歸屬感

趙文浩校長坦言，許多學生來自基層家庭，家庭支援有限，加上並非學業最優秀的一群，升上中學後往往會面對重重挫折。過去三年，學校致力推廣「成長型思維」，幫助學生建立自信，勇敢迎接挑戰。未來三年，學校將進一步加強正向教育，透過升級校園設施如裝置藝術、生物園和重新粉飾球場，營造更具歸屬感的環境；同時舉辦調解工作坊、義工服務等活動，培養學生換位思考和感恩惜福的態度，亦會安排「休整日」，以舒緩學生壓力及促進師生的交流和溝通。

校長：學生不是數字 需用心相處

對於李倩茵獲獎，趙校長認為這是對學校師生情緒支援體系的肯定，也是團隊合作精神的成果。他指出，老師與社工之間的互信和默契是關鍵，學校的努力不應淪為文件處理，不要把學生當是數字和文件，「唔係當Problem solving咁做」，而是要用心與學生相處，透過老師和社工之間的合作，真正支援到有需要的學生。