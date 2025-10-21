教育臻善｜讓創意「發聲」— 以「四學」框架培養創意思維

文：迦密愛禮信中學黃敬珊校長

本校舉辦的「迦藝同樂日」匯聚了豐富的藝術體驗，學生除了參與工作坊外，更在不同的課室展示了他們全年的藝術學習成果。當日，我進到音樂室，參與了其中一場「學生音樂作品發佈會」，中三至中五的學生輪流展示他們的原創電子舞曲（EDM），並講解創作意念；觀眾仔細聆聽，隨著旋律時而微笑，時而動容，記下對作品的欣賞和評語。當我聽到中四余臻京同學的作品時，知道他在初中只是用課餘時間自學彈琴，他現今不但能自彈自唱，還能獨立創作音樂。這份堅持和熱情，成為他中學生活中珍貴的收穫，實在難得。



感謝本校音樂科科主任 — 郭小櫻老師對學生的用心栽培，從音樂室的佈置、學生的教材預備、學校音樂氛圍的營造等，讓學生得以在「四學」的框架下培養創意思維。作為校長，見證學生學習歷程，自信地分享自己的創作，從模仿走向創作，從「學會演奏」到「敢於表達」，心中滿是感動。

創意環境，孕育創作火花

走進學校的音樂室，便能感受到那股創意的氣息。開放式的桌椅擺設，牆邊有條不紊地擺放著各樣樂器、耳機、錄音介面，方便學生進行小組演奏和創作。

「音樂室是一個很舒服的地方，我喜歡小息或午膳時間來跟同學玩音樂。」「我遇到不明白的地方，會先問同學，他們都願意指導我。」「我會在網上尋找影片自學彈琴，向老師和同學分享」...... 這些都是同學們和小櫻老師的分享。

這樣的學習環境，讓音樂不再局限於課本或五線譜，而成為一種探索與實驗的過程。學生隨心彈奏、交流，漸漸獲得信心和嘗試創作的膽量。

「四學」框架下的全人音樂教育

小櫻老師告訴我，在「自學」中，她鼓勵學生主動探索，發掘對課題的認識；透過「導學」，老師成為引路人，指導學生掌握創作技巧與審美能力；「共學」強調合作與分享，讓學生在合奏與創作中學會傾聽與包容，並互相指導；而「互學」則讓學生在同儕間互相啟發，透過觀摩與討論激發更多靈感。 這四個層面相輔相成，構成愛禮信音樂教育的核心精神，讓學生敢學、敢創。

音樂教育的價值

音樂教育的價值，遠超過技巧訓練，是一種啟發思維的教育—— 感謝小櫻老師，讓學生在創作中學會觀察與想像，在合作中學會傾聽與尊重。這些特質，無論將來是否投身音樂專業，都是終身受用的能力。

我們希望，每一位迦密愛禮信中學的學生，都能在音樂中找到自信與熱情，學會用旋律表達內心，用創意塑造未來。

迦密愛禮信中學黃敬珊校長（作者提供）

作者簡介：

黃敬珊校長於2023年9月到任迦密愛禮信中學，於香港大學獲取文學士、教育文憑及教育碩士。大學畢業後於迦密中學任教，曾任英文科科主任、家校聯絡主任及副校長（學生發展）。黃校長的興趣為唱歌及彈結他，而最令她感到興奮的是見到自己的學生投身教育界，特別是像她一樣成為英文老師，協助學生提升英文能力。



香港津貼中學議會簡介：

香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

