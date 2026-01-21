電子學習配套計劃第二批成果已發布　包括AI英文平台糾正文法發音

香港教育城與優質教育基金共同推展的「電子學習配套計劃」，其中第二批共6個項目成果已經於1月7日發布，所有公帑資助學校均可以運用基金贊助以訂閱及選用。第二批成果涵蓋人工智能（AI）英語會話輔導、智能數學學習平台、跨學科編程融合方案、混合式 STEAM 課程系統、智能評估工具、氣候變化教材。



位於天水圍的中華基督教青年會小學於本學年（2025/26）起已經使用第二批項目成果「My AI Buddy」，促進學生英語學習。「My AI Buddy」的功能之一，是學生可以與人工智能進行英文對答，由人工智能糾正文法及發音，校長馬詠兒接受訪問時提到，功能為缺乏英語語境的學生提供練習機會，提升使用英語的信心。學校英文科科主席黎穎虹主任亦表示，引入「My AI Buddy」至今，看到學生有更投入使用該平台學習英文的趨勢。



「My AI Buddy」由「AI Buddy」及「Meta Lingua」組成，上圖是學生使用該平台時的介面。

人工智能即時回饋 配合元宇宙平台遊戲空間

「My AI Buddy」由「AI Buddy」及「Meta Lingua」組成，其中「AI Buddy」以生成式人工智能驅動，學生可以隨時隨地練習英語會話，人工智能會評估學生的發音、文法、流暢度並提供即時回饋。「AI Buddy」的內容切合教育局課程指引，設有多個學生感興趣而生活化的內容，學生如有疑問亦可以透過內置的自由對話（Free Chat）功能提問。

「Meta Lingua」亦是一個遊戲化學習的元宇宙平台，學生會擁有專屬虛擬分身，在猶如電子遊戲的場面之中，與同學一起在虛擬的遊戲內互動及完成任務。平台主要利用學生喜歡打機的心態，將學習轉化成遊戲任務。由於平台容許分層教學設計，使教師可以按學生能力分組，指派不同程度的遊戲或任務，照顧學習差異。

學生更願意說英文 釋放空間培養高階思維

中華基督教青年會小學校長馬詠兒認為，「My AI Buddy」有助補充學校所有社區英語語境較少的不足，使學生在課外也能繼續學習英文。（盧勁揚攝）

馬校長表示，由於「My AI Buddy」不涉及與真人對話，使學生可以在沒有壓力、不用擔心說錯會被人取笑的情況下說英語，可以在建立自信後才在現實中與別人以英語溝通。另外，由於天水圍區內英語語境有限，「My AI Buddy」亦有助學生於課程繼續練習使用英語。

中華基督教青年會小學英文科科主席黎穎虹主任就指出，學校引入「My AI Buddy」後，學生在學習英語方面有明顯而正面的變化。（盧勁揚攝）

黎主任就提到，學校引入「My AI Buddy」後，學生在學習英語上有不少變化，例如學生為了完成遊戲任務，會主動追問遊戲中出現的生字意思或文化，將原本被動的學習過程變得主動。她又說，由於人工智能負責了大部份糾正文法及讀音的工作，教師們有更多時間培養學生高階思維，提升學習成果。最後，在後台收集的大數據亦使教師可以掌握學生在課堂以外的表現。

江芷萱（左）及蘇柏恒（右）都是中華基督教青年會小學的六年級學生，他們均認為「My AI Buddy」有助學習英文。（盧勁揚攝）

江芷萱同學於青年會小學就讀小六，她說自己過去在閱讀及說話方面較弱，但最近學校引入「My AI Buddy」後，兩方面的表現均有所提升，特別是在課堂更加有信心回答問題。她又提到，自己曾向AI查詢不同生字的讀音，AI亦有糾正她的發音。同樣就讀小六的蘇柏恒同學就指出，過去他進行英語對話時，可能只會簡單回答一、兩句就完結，但透過與AI對話及被AI追問，使他學懂如何完善及豐富答案。

2月舉辦應用展 即場展示所有22個項目成果

香港教育城行政總監林峯博士指，「電子學習配套計劃」的第二批項目成果涵蓋範疇更廣，展現教育轉型所需的核心要素，包括人工智能與教育深度融合、跨學科整合、及教學評一體化，為學生提供個性化學習路徑與即時評估反饋。

教育局聯同香港教育城及生產力促進局，於2026年2月5日至6日舉辦「人工智能教育研討會系列暨應用展：eLAFP 計劃成果與教育科技解決方案」，於現場展示所有22個項目成果及相關教育科技方案，並提供一站式諮詢服務、教師分享會、校長論壇及教師工作坊等，供學界參觀交流。