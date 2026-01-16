《香港01》國民教育講座　講解學生到大灣區升學及就業機遇與優勢

政府積極推廣本地學生於大灣區升學及就業，要如何把握機遇？當中需要注意的事項又是什麼？《香港01》早前到觀塘高雷中學分享大灣區升學、就業及發展概況，以增加學生對大灣區發展的了解。講者黃國健是觀塘區青年發展及公民教育委員會委員，一向專注於青年發展及教育事務。



講座中分析大灣區9+2城市各有優勢，形成一個互補的產業鏈。（黃寶瑩攝）

大灣區9+2城市各有優勢 發展潛力多元且機遇處處

黃一開首先介紹大灣區是由「9 個內地城市」和「2 個特別行政區」組成，而每個城市都有其獨特優勢，形成一個互補的產業鏈。其中香港、澳門、廣州及深圳被譽為核心引擎，香港是國際金融、航運與貿易中心，也是研發實力雄厚的國際創科中心；廣州是綜合性門戶城市，在汽車製造、生物醫藥及商貿物流方面領先；深圳則是中國的「矽谷」，是科技創新的樞紐，有華為、騰訊等頂尖企業。

講者黃國健是觀塘區青年發展及公民教育委員會委員，早前到觀塘高雷中學分享大灣區升學、就業及發展概況，以增加學生對大灣區發展的了解。（黃寶瑩攝）

其餘7 個城市包括東莞、佛山、珠海、中山、惠州、肇慶及江門都各有優勢，分別擁有世界級製造基地，並正向「智能製造」與工業機器人轉型，提供龐大的產業空間，以及聚焦石油化工、新能源及綠色農業等。

大灣區高校選擇多，灣區一體化亦帶來便利。（黃寶瑩攝）

灣區一體化帶來便利 香港學生可擴闊視野

講者之後再解釋何謂「灣區一體化」，隨著深中通道通車、高鐵網絡覆蓋，大灣區已實現主要城市 1 小時通達。目前，更有多項便利政策推出，如香港居民在內地開立銀行戶口、繳納社會保險的流程優化，以及建立跨境數據驗證平台，即使港人在內地生活、創業亦十分便利。而且，越來越多香港大學（如科大、港大及城大）在大灣區設校，令學分互認與教育資源共享成為趨勢。

灣區一體化帶來便利，而且，亦越來越多香港的大學在大灣區設校，令學分互認與教育資源共享成為趨勢。（黃寶瑩攝）

黃補充，作為香港學生其實擁有「兩制之利」，除了DSE考生可獲免試招生外，內地高校亦擁有優質學習環境，特別是人工智能、航天科技等領域，所提供的跨學科科研資源不比香港遜色。香港政府推出的「大灣區青年就業計劃」，為畢業生提供月薪補貼，又可在龍頭企業累積經驗，日後不論選擇回港或在內地發展均具一定優勢。

不少學生對在灣區升學表示興趣。（黃寶瑩攝）

港生具免試及較低分數入名校 多實習實戰經驗求賢若渴

在考慮孩子升學時，黃指不少家長在「留港」與「北上」之間猶豫，他解釋兩者現時已不再是優劣之分，而是取決於職業規劃、性格特質及家庭經濟考量。如果學生的目標是科技創業或加入互聯網行業，北上升學則更具競爭力。例如在清華、交大或深大就讀，學生可到不同的企業實習，這是在香港校園難以獲取的實戰機會。

講者黃國健稱，黃埔區廣州科學城當中的「粵港澳青年創新創業基地」，為香港學生提供了極具吸引力的資源與支持。（黃寶瑩攝）

而且，香港學生可用相對較低的分數進入內地名校、學科選擇亦多、學費及生活費相宜、而且政策支援及文化地理接近，不但可拓闊眼界，亦能維持與香港聯繫。更重要的是，大區灣9個城市對人才求賢若渴，如位於黃埔區廣州科學城，除了是粵港澳大灣區的科技創新高地，當中的「粵港澳青年創新創業基地」，更為香港學生提供了極具吸引力的資源與支持，黃鼓勵學生可積極考慮將來發展及去向。

黃鼓勵學生可積極考慮將來發展及去向。（黃寶瑩攝）

