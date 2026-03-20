《香港01》人工智能發展歷程講座　AI概念早於1950年代誕生

人工智能（AI）熱潮席捲全球，並融入生活各個領域之中，這個劃時代的科技，是何時出現的？發展路徑如何？早前《香港01》聯同「Re:learn」創辦人蘇建峯，到黃埔宣道小學舉辦《人工智能發展歷程》講座，讓學生了解人工智能發展歷程，以及再現今日常應用。



講者蘇建峯是「Re:learn」創辦人，其團隊是香港城市大學HK Tech 300計劃及香港科技園創科培育計劃下之教育科技公司；致力透過AI及XR技術，於不同學科加入STEAM元素，藉此提升教學效率及學生的學習動力。

「Re:learn」創辦人蘇建峯早前到黃埔宣道小學舉辦《人工智能發展歷程》講座，讓學生了解人工智能發展歷程，以及再現今日常應用。

電子遊戲影片引領學生思考

在講座開始時，講者先播放不同的電子遊戲示範影片，讓學生明白到，人工智能現今廣泛應用，以及走進社會各個層面之中。其後又播放一段有關 美國太空總署（NASA ）影片，內容關於NASA 最初讓兩台探測器機器人精神號（Spirit）與機會號（Opportunity）探索火星90天，但最後卻駐守了超過十年，啟發了新時代的太空探索，說明科技發展的重要性。

及後講者指出，人工智能概念在1950年代已經誕生，當時英國科學家圖靈，發表了《 計算機器與智慧 》一書，提出「機器能思考嗎 ?」 這一核心問題，引起科學界廣泛討論，在1956年，30多位學者來抵達特茅斯學院，參加了人工智能暑期研討會，正式為「人工智能」定名。

黃埔宣道小學透過講座，加深對人工智能發展歷程的認識。

AI發展曾經歷兩個寒冬

講者指出，人工智能的發展歷程亦非一帆風順，曾經歷過兩次寒冬。第一個寒冬出現於1970年，整整10年時間，他總結了當時的AI科技，根本應付不了真實世界的複雜情況，出現了技術瓶頸；當時的電腦內存小、運算慢，難以處理複雜任務；此外就是出現了「組合爆炸難題」，現實問題只要稍為複雜，機器運算的能力根本難以應付。

第二個寒冬在1987年至1993年出現，主要歸納為3個原因，首先，AI需要大量金錢來建造和維護，但短期內的回報卻很少，企業和政府覺得不划算；此外當時專家系統不能做到舉一反三應對現實世界的千變萬化；更不能自主學習，未能從經驗中學習新知識，最終出現期望落差。

2011年開始迎來爆炸式發展

AI在2011年開始進入黃金發展期。講者表示，由2022年至今，ChatGPT、Claude、Grok、Gemini、Poe及DeepSeek等大語言模型，更加如雨後春筍般崛起，講者舉了大量的例子，與學生一起檢視AI最日常的應用場景，如圖像編輯、翻譯工具、專屬推薦、辦公工具、地圖導航、語音助手等等，市民大眾已普及使用。

講座尾聲以溫故知新問答形式與學生互動，現場氣氛熱烈，學生們樂意分享日常生活使用人工智能的用途。

人工智能並非近年才誕生的事物，而是已經有近半世紀的歷史。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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