福建商會辦學百年拍校慶電影　陳山聰做主角、師生家長校友參與

十年樹木，百年樹人，香港福建商會在香港辦學百年，商會早前聯合福建中學、福建中學（小西灣）及福建中學附屬學校，籌拍校慶電影《福中時光印記》。電影除了由影星陳山聰擔任主角，商會亦動員超過200名師生、家長、校友及退休教師參與演出。



福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，福建中學附屬學校（前身為基督教臻美黃乾亨小學暨初中學校）繼承前輩「勤奮拼搏」的精神，創校15年來，不斷改革課程加強學生多元化體驗，亦一直在正向環境中，讓學生、老師及家長盡展自己所長，「即使是弱生，學校也會盡全力，用心地助學生發揮才能」。



影星陳山聰在《福中時光印記》飾演男主角，演繹的角色由一名年輕教師成長成為學校核心人物。（福建中學附屬學校提供圖片）

校慶電影《福中時光印記》，以香港福建商會辦學歷程為主軸，展現教育工作者無私奉獻、薪火相傳的精神，亦彰顯商會對香港教育發展的重要貢獻。福附徐校長認為電影別具意義，不單導演和製片都是福附的同事，有份參與拍攝的學生亦可以獲得難忘的第一身經歷，提升他們對學校歷史的認識與歸屬感。

盡力發掘學生優點 弱生也受重視

福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，學校繼承前輩「勤奮拼搏」的精神，創校15年來，不斷改革課程加強學生多元化體驗。（金敏琍攝）

徐校長稱，學校秉持「有教無類」理念，學校收生從不看「證書」，也不「挖角」，專注培育每一位入讀學生。老師發掘學生優點再加以培育，即使是能力較弱的學生，學校也會盡全力，用心地助學生發揮才能，「我們是繼承了前輩的那種努力不懈、為學生不怕辛苦、排除萬難，用心落實將教育理念切實執行，絶非『柴哇哇』，做完交差就算，會貫徹始終用心去做。」

學校亦重視品德教育，致力推動「7個習慣」培養學生才德兼備，過往曾獲頒「品德教育傑出獎」，徐校長稱，美國教育界學者、南韓教育局亦曾組團到校訪問。

正向環境塑造互相促進文化氛圍

福建中學附屬學校校長徐區懿華稱，學校重視全人發展，學生在學術成績及非學術方面，均獲取令人喜出望外表現。（金敏琍攝）

徐校長認為，在如此正向環境下，塑造了互相促進、成就彼此的文化氛圍。在學術以外，學校亦製造大量面向社會、培育領導能力及體藝方面多元發展機會，例如學生會、學生領導及校隊。徐校長指出現時全校七百多名學生中，體育校隊成員就多達五百多人。

香港學齡人口結構性下跌，2026／27學年就有15間小學因獲派「0班」，徐校長表示福建中學附屬學校小一學額132個，每年接獲逾4千多份申請，申請數字保持平穩且有輕微增長，屬「跑贏大市」。

生命影響生命 憤青逆轉人生成福附教師

福建中學附屬學校個別學習需要統籌主任陳淑茵，往昔在福建中學老師春風化雨下，由一名憤青變成找到目標，重拾讀書動力，最終她在大學畢業後執教鞭。（金敏琍攝）

100年來，香港福建商會致力推動「有教無類」的教育理念，著重全人發展、幫助基層學生及多元能力培養。福建中學附屬學校個別學習需要統籌主任陳淑茵就是一個活生生例子，她曾是個憤世嫉俗的青年，所幸在福建中學校長及老師的循循善誘下終尋獲志向，迷途知返。畢業後她帶著這份感恩栽培的心，在福附執教鞭，多次獲家長及老師推舉，五度奪得傑出教師獎，是一位深受學生愛戴的出色教師。

陳主任憶述，她在九龍區一間名牌女校升讀中學，那時她無心向學，不單與父母關係轉差，亦經常與老師及同學對著幹，甚至罵老師及講粗口罵同學，中一留班收場。重讀一年後原可升班，但因操行獲C-，最終被踢出學校。

陳主任感恩當時福建中學校長林建華給予她機會讓她轉校，讓她人生逆轉。圖左為陳主任當年畢業照片，相隔多年師生二人再次喜重逢。（福建中學附屬學校提供圖片）

適逢當時福建中學校舍由北角搬遷至觀塘，擴充校舍學額增加，校長被家長誠意打動下，終讓陳轉校重讀中一，成為改變一生的契機。「媽媽當日聲淚俱下，求林校長（時任福建中學校長為林建華）畀個機會我，畀我試讀一個學期。」陳主任說。

轉讀福建中學後，陳主任表示沒再被當作「透明人」，學校老師為她安排一系列的課後活動，老師不吝惜鼓勵與欣賞的說話。

與家人吵架致電老師 獲請食麵傾計安慰

「試過有次同父母嗌交，我打畀老師，老師即邀請我到她家煮麵我食，同我傾偈。」陳主任漸漸被學校的關愛蓋過了莫名其妙的憤怒，使她看待世界事物眼光改變，開始找回讀書動力，與家人關係亦有所改善，在重讀的學期，操行獲B級。

陳主任希望將當年老師的愛與關懷，用心培育下一代。（金敏琍攝）

大學畢業後陳主任選擇到福附任教，希望在教學與班務上，把這份愛與責任帶給每位學生。「壞學生都有好特質，老師要將那些特質發揚光大，我以前的老師都係咁對我。」她說。

更換辦團成績一落千丈 老師補底後考全級第一

福建中學附屬學校實習老師王文詩稱，《福中時光印記》讓她深刻體會到福建中學的精神。（金敏琍攝）

《福中時光印記》書寫愛國教育百年史，福附實習老師王文詩，由校友轉變為老師，期望能在母校中，將百年教育薪火繼續傳承下去。王老師當年是基督教臻美黃乾亨小學的小學生，三年級時學校正式由福建中學附屬學校接辦，她漸發現功課開始追不上進度，考試平均分更跌至四十多分不合格，使她感到「世界末日」。

王老師（中排左一）在福附小學畢業後，直升到福建中學（觀塘）就讀。（福建中學附屬學校提供圖片）

王老師表示，感恩當年福附老師沒有放棄，反而提供強大支援，包括針對她的弱科組溫習小組幫她補底，結果讓她學業成績重上軌道，更曾考獲全級第一，因此她希望回母校教書，教育下一代。

無論是電影中的情節，還是現實校園裏的師生故事，都反映出教育工作用生命影響生命的力量。徐校長表示，辦學團體過去百年對教育的承擔及支持，將繼續成為福附未來發展的最大動力，團隊將繼續保持動力和活躍思維，推動學校不斷發展。