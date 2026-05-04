王仲銘中學川西高原研學之旅　學生以「數位預習」徒步挑戰古冰川

撰文：彭彥怡
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樂善堂王仲銘中學18名學生，剛於3月完成了為期七天、跨越1,500公里的川西高原研學徒步團。師生登上海拔4,000米的山峰，不是走馬看花式的遊學旅行，而是結合地質科學、民族文化與磨練意志的學習體驗。

學生從了解成都盆地的煙火氣息，再到四姑娘山親睹皚皚白雪的壯麗，期間有人出現了高山反應，行程險告取消，幸最終有驚無險。老師指研學團的重點並非打卡，而是要學生明白學習過程不一定刻板，並要時刻要對身邊事物保持好奇心。

樂善堂王仲銘中學於3月舉行完成了「雪山下的課堂」，師生一同挑戰海拔高達4,860米的古冰川。（學校提供圖片）

負重考驗嚴謹篩選　香港山徑尋意志種子

這次「雪山下的課堂」已於 3 月 15 日至 21 日圓滿舉行，一行人從成都盆地出發，首站往都江堰，翌日前往海拔2,800米的羊絨哈德；到第三天，學生挑戰海拔高達4,860米的達古冰川，實地觀察冰鬥、冰磧物等冰川形態。第四天前往臥龍自然保護區進行6公里的熊貓坪徒步訓練，並在傍晚抵達四姑娘山鎮。第五天，學生在四姑娘山長坪溝展開16公里的極限徒步，沿途觀察溝谷地形、高山杜鵑等植被，記錄藏族文化痕跡。第六天則轉往雙橋溝，重點觀察雪山、草甸與岩石峰林，對比不同溝谷的地貌差異。旅程最後一天，學生整理地質、文化及生態的多元研學成果，便從成都啟程返港。

不少學生都被雪山的風景震攝，對大自然美景嘆為觀止。（學校提供圖片）

領隊是Facebook專頁「帶孩在野」以『傻媽』自居的Betty。Betty從小便參加野外鍛煉，風帆、獨木舟、行山、潛水，甚至香薰按摩、團隊訓練等證書和牌照都一一俱備，之後曾因工作短暫離開山林，直至誕下女兒又再萌起對自然的響往，母女檔一起上山下海，女兒年僅12歲已走遍香港126座山頭。

王中是次研學之旅領隊是Facebook專頁「帶孩在野」以『傻媽』自居的Betty（左），負責老師則是學生事務主任林家俊老師（中）與副校長周凱慈（右）。（Facebook專頁「帶孩在野」提供圖片）

感激旅行社不計成本　成就世界是最大課室

樂善堂王仲銘中學（下稱王中）副校長周凱慈、與學生事務主任林家俊是研學徒步團的負責老師。他們表示學年初便開始構思這次冰雪訓練之旅，由於名額只得18個，學生報名後都要篩選才可成行，當中包括兩次實地行山，一次更是長途負重徒步，旨在評估學生的體能上限、以及與面對艱辛時的態度。

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「我們看重的不是有多少行山經驗，而是你願意為這次挑戰做多少準備。」周副校長表示，校內學生多來自基層，今次行程預算不多，登山鞋、服裝及背包等都要學生自行購買，故十分感謝一間本地旅行社願意不計成本支援，使基層學生能以低廉費用成行。

數位地圖引發驚喜　改變行程體現學習核心

為了打破「打卡式」旅遊的慣性，王中特別安排了「數位預習」，老師要求同學於出發前利用「高德地圖」搜尋行程地點，並透過實境街景發掘周邊細節，預先了解地貌，建立研習題目。林老師透露，行程首日便有同學自主發現了都江堰「藍眼淚」的光影景觀，並主動提議修改行程，經商議後領隊亦接納同學的意見，充份體現出「世界就是最大課室」的核心。

王中校長徐思明（中）認為研學團能帶給學生不一樣的學習體驗。（彭彥怡攝）

研學徒步團另一個目的是讓學生走入當地人生活，行程中學生在「中國最美藏寨」的羊絨哈德，與石砌碉樓與居民對話，又親手製作飾物與拓印經幡，以及與當地人跳藏族舞，體驗下午茶等。當中最令學生難忘的，莫過於凌晨時份摸黑起床，前往農貿市場考察，一睹當地的糧食買賣文化，了解到藏區特有的飲食與物產分佈，老師又引導學生觀察高海拔蔬菜種類，理解地理環境如何形成民生規律。

Betty與師生一起到農貿市場考察，一睹當地的糧食買賣文化，了解到藏區特有的飲食與物產分布。（（Facebook專頁「帶孩在野」提供圖片））

行程教會不局限人生　高山反應體現責任承擔

中四學生沈燁明表示自己很喜歡大自然，所以一知道學校舉辦徒步團便立即報名。「香港很多人過著『三點一線』的生活，每天只是返學、食飯、瞓覺，一日就這樣過去。」他認為，把人生局限在一個地方是太可惜，世界很大，想四出親身感受不同文化，他期望80歲前可到太空一次，而非只戴著VR眼鏡躺在床上「探險」。

中四學生任美婷在羊絨哈德曾出現高山反應，視線變黑、頭暈目眩，只差數步就能與標示牌合影留念，為免影響餘下行程，只能即時休息，幸最終順利登上古冰川峰頂，未有留憾。她表示︰「親身體驗遠勝於課本死記，行程中印象最深是入住一幢以木材興建的民宿，所有傢俬都是用木製，香港因天氣潮濕比較少見。」

不過，中五學生王卓賢卻不顧領隊多次警告，在行程第四個晚上在高原地區洗頭，導致爆發嚴重高山反應，整夜要同學及老師照顧。王於憶述經過時仍臉帶悔疚，「我見頭幾日都無咩不適，以為已經適應咗。」他習慣每天洗頭，心想只要立即用風筒吹乾便問題不大，詎料當晚嘔吐大作，癱軟在床上。（註︰高原洗頭會導致頭部血管擴張，水分蒸發帶走熱量亦容易感冒，加上耗氧量增加，或會誘發急性高山症。）

Betty以學生安全為首要，立即制定後備方案，一是更改路線，二是取消餘下所有行程。王同學表示，犯錯後最擔心會影響其他同學，亦明白到「個人責任」與「團隊凝聚」的真諦，不能因一時自私連累整個團隊，他感激老師及Betty沒有直接責罵，而是透過引導令自己反思。王笑稱當晚為求盡快恢復元氣，除立即服藥，更將在藏寨印製的經幡圍住自己，祈求獲得保佑。

個人打卡到互相扶持　善用AI輔助實地學習

中五理科生余詩雅則認為旅程中最驚喜的收獲，是在長坪溝與雙橋溝完成16公里的雪地極限挑戰。途中她觀察到高原地區的沉積岩，又在河中發現了黃鐵礦，於是拍下照片發給香港的化學老師發問，同時善用AI工具識別動植物，輔助驗證自己的知識。

林老師認為研學團令每名學生都有所得著，許多人初期只專注尋找打卡位，但到了中後期，由原本互不相識，到主動分擔負擔、互相鼓勵。例如余同學上山途中遺失了牙套，一行人自發性進行「地氈式」搜索，最終由沈同學在山腳尋回，一行人無意間在互助中建立了深厚友誼，令研學之旅遠超學術考察。

分享延續點亮校園　共同體驗深化學習

研學團的18名學生於日前舉辦了分享會，將川西的「生命力」帶回王中，包括酥油茶試飲、茶葉沖泡與瑪尼堆疊石挑戰攤位，讓校內師生透過觸覺與味覺感受藏文化；又親身分享講解高山反應的知識，並結合他們在四姑娘山的經歷；以及提供當地小食作為獎品，讓未能參與的同學都能體驗當地風情。

研學團學生剛於日前舉辦了分享會，將川西的「生命力」帶回王中，包括設酥油茶試飲、茶葉沖泡與瑪尼堆疊石挑戰攤位，讓校內師生透過觸覺與味覺感受藏文化。（學校提供圖片）

在採訪過程中，不難感受到王中的學生都有一種共同特質，就是對新事物分享的熱情，或許這正是周副校長所言，若缺乏好奇心，去任何地方都只是表面打卡，相反若帶著問題出發，將每一次的挫折、考驗與繞路，均視為力量轉化與寶貴經驗，都是一種難能可貴的成長。

學生（左至右）沈燁明、王卓賢、任美婷及余詩雅均認為研學之旅獲益良多，期望將來再有機會到外地學習不同文化。（彭彥怡攝）
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