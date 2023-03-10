學生快測｜教育局宣布所有學生3.16起毋須快測　包括小學幼稚園生

繼中學生於本月起取消上學前快測後，教育局今日（10日）宣布，由本月16日起，所有學校的學生毋須每日回校前完成快速抗原測試及量度體溫，以及所有學校教職員、學生及訪校人士毋須在進入校舍前量度體溫。



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教育局呼籲校方留意學生健康情況

教育局表示，學校應繼續留意師生的整體健康情況，如懷疑校內出現傳染病的爆發，應參閱衞生署衞生防護中心的《學校/幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心預防傳染病指引》，按照相關機制向衞生防護中心呈報有關個案。



局方稱，學校亦可參閱教育局網頁的其他相關傳染病資訊，繼續執行各項衞生措施，並時刻保持校園環境清潔衞生，以保障師生健康。

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中學已於3月1日起取消快測

中學早於3月1日起取消中學生每日回校前必須完成一次快測的要求。教育局2月21日的公布當時指出， 小學、幼稚園及特殊學校小學、幼稚園及特殊學校(包括宿舍部)的學生仍需每日回校前必須完成一次快測的要求，暫維持至3月15日。

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▼2月28日 中學生最後一日上學前要快測▼

