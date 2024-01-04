31校網｜小學學校名單+校網地圖　包括循道學校、油天（海泓道）

31校網位於九龍區，範圍主要包括尖沙咀、油麻地及佐敦一帶，共有10間學校可供選擇。「01教育」已經於下文為你整合31校網的小學名單、範圍及地圖及31校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



31校網範圍及地圖

31校網主要主要包括尖沙咀、油麻地及佐敦一帶，區內交通包括紅磡站、尖沙咀站、佐敦站、油麻地站、九龍站、柯士甸站等。另外，高鐵西九龍站亦位於該校網內。以下為教育局提供的31校網地圖：

31校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

31校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是31校網內10間學校的相關資料：

31校網屋苑及租盤

31校網內有多個私人屋苑及居屋屋苑，亦有單幢式洋樓及唐樓。如果有意搬進31校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括：漾日居、君臨天下、凱旋門、海富苑、駿發花園、富榮花園、柏景灣、擎天半島、帝柏海灣等。

附表1：31校網小學學校名單

選校編號：510343

學校名稱：東華三院羅裕積小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2024年度自行分配學位學額：63

直屬／聯繫／一條龍：沒有

地址：九龍油麻地碧街51號

聯絡電話：2780 0039

選校編號：510823

學校名稱：佐敦道官立小學

學校類別：男女校

資助類別：官立

宗教：沒有

2024年度自行分配學位學額：50

直屬／聯繫／一條龍：聯繫中學：伊利沙伯中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學、九龍工業學校

地址：九龍油麻地南京街1號B

聯絡電話：2332 4249

選校編號：510904

學校名稱：循道學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2024年度自行分配學位學額：50

直屬／聯繫／一條龍：沒有

地址：九龍衛理道12號

聯絡電話：3976 2200

選校編號：511021

學校名稱：油蔴地天主教小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2024年度自行分配學位學額：63

直屬／聯繫／一條龍：沒有

地址：九龍油麻地東莞街41號

聯絡電話：2780 7311

選校編號：514136

學校名稱：嘉諾撒聖瑪利學校

學校類別：女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2024年度自行分配學位學額：50

直屬／聯繫／一條龍：一條龍中學：嘉諾撒聖瑪利書院

地址：九龍尖沙咀柯士甸道162號

聯絡電話：2739 0081

選校編號：514454

學校名稱：德信學校

學校類別：男校

資助類別：資助

宗教：天主教

2024年度自行分配學位學額：50

直屬／聯繫／一條龍：聯繫中學：德信中學

地址：九龍柯士甸道103號

聯絡電話：2367 3446

選校編號：514713

學校名稱：東莞同鄉會方樹泉學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2024年度自行分配學位學額：50

直屬／聯繫／一條龍：沒有

地址：九龍油麻地東莞街43號

聯絡電話：2780 2296

選校編號：514837

學校名稱：中華基督教會灣仔堂基道小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2024年度自行分配學位學額：38

直屬／聯繫／一條龍：沒有

地址：九龍油麻地東莞街45號

聯絡電話：2780 4455

選校編號：515000

學校名稱：油蔴地街坊會學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2024年度自行分配學位學額：25

直屬／聯繫／一條龍：沒有

地址：九龍油麻地眾坊街80號

聯絡電話：2388 8327

選校編號：535796

學校名稱：油蔴地天主教小學（海泓道）

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2024年度自行分配學位學額：63

直屬／聯繫／一條龍：沒有

地址：九龍油麻地海泓道10號

聯絡電話：2625 0766