多棲女星穿低胸黑色蕾絲短裙派福利　卻因動作似「中風阿婆」被嘲

女星茵聲為「這群人TGOP」網紅團體成員之一，其自然、不做作的個性深受粉絲喜愛，近來更跨足戲劇和歌唱表現十分亮眼。



早前，茵聲突在社群平台分享性感美腿照，怎料，茵聲在影片中畫風一轉，走起路來竟一跛一跛的，對此，她也透露「膝蓋好像感覺位置不對，腳漲痛酸兩個禮拜了」。

女星鄭茵聲在社群平台分享性感美腿照。（ferrtsss@IG）

鄭茵穿黑色蕾絲小短裙 動作卻似中風：

+ 20

茵聲大秀纖細雙腿竟是為了伸展

從茵聲分享的照片中可以看到，她穿著一條黑色蕾絲的小短裙，大露白皙美腿，還含情脈脈的看鏡頭擺出姿勢。不過，茵聲也在貼文中澄清，

你以為我在擺拍，實際我在伸展。

她隨後表示膝蓋怪怪的，走起路來還會一拐一拐，甚至還「蹲」不下去，讓她無奈地說：「我這到底怎麼了……」

影片中，茵聲也展示了她走起路來的樣子，對此，掌鏡的友人更開玩笑的表示「阿嬤，需要扶嗎？阿嬤」，而面對茵聲疑惑地問道：「欸，我是不是中風？」友人更笑鬧地回應：「不是中風，你這個是動太少了，你可以起來動一下」兩人的互動十分搞笑。

貼文曝光後，茵聲身體狀況讓不少粉絲擔憂，紛紛留言：

「還好嗎？心疼妳」

「我之前這樣去檢查，後來膝蓋抽水」

「風濕？試試看熱敷」



茵聲自招發神經「親動手剪成短髮」他一看傻眼 驚人對比畫面曝光

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】