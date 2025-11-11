黃明志捲謝侑芯猝謀殺案口供曝光　否認所有指控　律師揭他現況

馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯的猝死案，9日遭警方二度延扣。



律師鄭清豐於10日在警局外接受訪問時，明確表示黃明志始終主張自己無辜，並否認所有指控，強調與謝侑芯的猝逝案無關。

謝侑芯（IG@）

根據《中國報》指出，黃明志在警方依刑事法典302條文進行調查後，遭遇二度延扣。律師鄭清豐受訪時重申，黃明志堅持未涉犯罪，與案件無直接關係，至於是否為唯一嫌犯，律師則表示無法回應，建議由警方對外說明。

鄭清豐表示，警方因案件調查尚未完整，才會申請延扣至13日，強調延扣程序屬正常流程，沒有疑義，並呼籲警方盡快完成調查，讓黃明志早日獲釋。他也透露，雖然處境不利，黃明志目前身心狀況良好。

據《中國報》報導，黃明志在警方的口供中表示，10月22日下午1時40分，他與謝侑芯正在討論拍攝內容，謝侑芯表示想要稍微沖洗一下，隨後便進入廁所。30分鐘後，黃明志察覺異常，進入廁所時發現謝侑芯已經躺在浴缸內，經過心肺復甦術仍未能挽救她的生命，之後他才報警求助。

黃明志於11月5日凌晨上載露面畫面。（黃明志IG）

