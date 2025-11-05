謝侑芯命案｜周杰倫「Cosplay黃明志」？招牌造型帥照意外惹熱論
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
黃明志近來捲入網紅謝侑芯命案，引發馬來西亞、台灣兩地的網友關注熱議。
而因為案件馬來西亞警方已朝謀殺案方向偵辦，所以將扣查黃明志，不料他失聯一整天讓警方發出通緝，直到11月5日凌晨在律師陪同下現身警局，他一樣招牌造型，戴著帽子、留著鬍子在警局前自拍分享到社群，而周杰倫11月3日在社群分享的帥照，則讓網友笑稱乍看以為是黃明志。
真有那麼像？更多周杰倫與黃明志的照片👇👇👇
+15
周杰倫在IG貼出帥照，並寫道：
Browsing around （四處看看）。
照片中他戴著黑色帽子及墨鏡，並且也留著落腮鬍，穿著橫條紋的白色T恤，下半身搭配黑色褲子，從拍照角度一看，的確與黃明志有幾分神似。
網友也紛紛留言：
「嚇死，還以為是黃明志」
「我第一眼和你一樣」
「最近黃明志很火，被誤認很正常」
「原來不只我以為」
「哥是在Cosplay黃明志」
當然也有些網友不認同：
「評論區的人真的要去驗眼睛了」
「不要侮辱周杰倫，一點都不像好嗎」
【延伸閱讀】謝侑芯疑與黃明志發生性行為後死亡 最後影片曝光揭轉職模特理由▼▼▼
+18
周杰倫好友疑欠巨債後玩失蹤 周董罕動真火：再不出現你就完了黃明志5年前大膽以碎屍案為題材拍MV 台辣模辛尤里令人不敵誘惑曾與周杰倫傳緋聞 後嫁美國機師生兩B 前「J女郎」突宣布離婚周杰倫夫婦澳洲被野生捕獲 昆凌肚凸凸穿搭孕味甚濃疑陀第四胎
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】