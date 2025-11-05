謝侑芯命案｜周杰倫「Cosplay黃明志」？招牌造型帥照意外惹熱論

黃明志近來捲入網紅謝侑芯命案，引發馬來西亞、台灣兩地的網友關注熱議。



而因為案件馬來西亞警方已朝謀殺案方向偵辦，所以將扣查黃明志，不料他失聯一整天讓警方發出通緝，直到11月5日凌晨在律師陪同下現身警局，他一樣招牌造型，戴著帽子、留著鬍子在警局前自拍分享到社群，而周杰倫11月3日在社群分享的帥照，則讓網友笑稱乍看以為是黃明志。

周杰倫在IG分享帥照，網友笑稱乍看以為是黃明志。（IG@jaychou）

真有那麼像？更多周杰倫與黃明志的照片👇👇👇

周杰倫在IG貼出帥照，並寫道：

Browsing around （四處看看）。

照片中他戴著黑色帽子及墨鏡，並且也留著落腮鬍，穿著橫條紋的白色T恤，下半身搭配黑色褲子，從拍照角度一看，的確與黃明志有幾分神似。

網友也紛紛留言：

「嚇死，還以為是黃明志」

「我第一眼和你一樣」

「最近黃明志很火，被誤認很正常」

「原來不只我以為」

「哥是在Cosplay黃明志」



當然也有些網友不認同：

「評論區的人真的要去驗眼睛了」

「不要侮辱周杰倫，一點都不像好嗎」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】