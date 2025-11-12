謝侑芯謀殺案｜AV女優認是黃明志性伴侶　指對方曾提供「快樂水」

【謝侑芯謀殺案】有「台灣最強AV女優」之稱的翁雨澄（娃娃），近日在社群上公開與馬來西亞歌手黃明志的私人對話，引發熱烈討論。



她聲稱雙方曾有親密往來，並提到「神秘之旅」及「特別飲品」等，坦承與黃明志之間是性伴侶關係，且對方還準備了「快樂水」讓她服用。

AV女優娃娃翁雨澄（IG@princessdolly0428.tw）

「中時新聞網」指出，翁雨澄表示，兩人因2019年合作拍攝MV結識。今年3月曾在馬來西亞會面，黃明志自稱已單身，身邊交往的15年女友只是煙霧彈，雙方都沒有對象的情況下才會約砲，之後在酒店房間內發生關係。

黃明志當時提供她名為「快樂水」的飲品，喝下後3天無法睡覺、食慾降低等，看見「人生跑馬燈」。

圤智雨曝光黃明志與翁雨澄對話截圖。（Facebook@圤智雨 雨的十二時辰）

根據先前曝光的對話截圖中，兩人曾約在新北市某精品旅館，黃明志直言想見娃娃，並邀她到指定房間，她則曖昧回應還傳多張照片給他。

網紅圤智雨指出，翁雨澄甚至主動傳送私密照誘惑對方，並呼籲她不要將自己塑造成受害者。

黃明志（Facebook@Namewee 黃明志）

