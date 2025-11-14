短裙女星突被要求在眾男星面前「下跪合照」　網民怒轟：極不尊重

泰國知名影視公司GMM TV日前舉辦宣傳活動，邀請旗下多位男女演員盛裝出席，豈料在合照環節的安排上卻引爆爭議。



從曝光的畫面可以看到，一群男演員們在後方一字排開站立，6名女演員卻是穿著禮服跪在前排，影片曝光後，立刻引起網友掀起撻伐聲浪。

泰國影視公司GMM TV舉辦宣傳活動合照時男演員們在後方站立，6名女演員卻是穿著禮服跪在前排，引起熱議。（feed_4_future@X）

女星臉帶尷尬無奈下跪：

GMM TV在11月8日舉辦宣傳活動，出席的男女藝人們皆身穿全黑正式服裝，不過在進行演員們的大合照時，可以看到6名身穿禮服的女星們站在男藝人前方，面臨蹲也不是、站也不是的尷尬處境，起初6人先是用半蹲方式，未料隨後一名女工作人員出來，要求她們直接跪在地上拍照，女星們臉上略帶尷尬，但也只能乖乖照做。

此合照安排讓網友看不下去，紛紛在社群平台上發表看法，怒轟這種做法對女性極不尊重，更有人要求男演員們出面道歉，也有人傻眼表示：

就連一旁的吉祥物都能站著拍照，為何女星們必須用跪的？

對此，就有網友翻出過往類似場合的照片作出對比，指出在其他活動中，男演員通常會主動蹲下或彎腰，讓女性站在前方拍攝，但GMM TV的安排卻完全相反，因此引發外界對該公司的質疑，目前話題仍持續在網路上延燒，GMM TV截至目前並未針對此風波做出相關回應。

網友翻出過往類似場合照片作對比，通常男生會主動蹲下或彎腰，讓女性站著拍攝。（nuna_icung@X）

