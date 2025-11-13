黃明志獲保釋　警方指未有證據顯示涉案　謝侑芯家屬律師：未結束

黃明志捲入謝侑芯命案，被馬來西亞警方兩度延扣，11月12日警方透露已完成調查報告，總檢察長丹斯裡莫哈末杜蘇基表示，目前尚未有證據顯示黃明志涉及謝侑芯命案，所以13日黃明志可以獲保釋。



據「中國報」報導，黃明志的律師鄭清豐12日表示，看到新聞才知黃明志可以獲保釋，目前律師團隊還沒接獲警方或總檢察署任何正式的通知。

黃明志11月5日凌晨現身警局到案說明，12日警方透露已完成調查報告，13日黃明志可以獲保釋。（Facebook@Namewee 黃明志）

更多謝侑芯及黃明志的照片▼▼▼

+ 39

另一方面謝侑芯家屬的代表律師陳俊達，則指出雖然黃明志目前沒有被檢方起訴並將獲保釋，但這不代表案件已經結束了，他們也將會繼續與警方跟進案件。

總檢察長丹斯裡莫哈末杜蘇基也表示，若進一步調查有新發現，總檢察署會採取相應的行動。

黃明志在警局報到的同時貼文說不會逃。（Facebook@Namewee 黃明志）

【延伸閱讀】黃明志案｜好友雪碧貼短訊截圖揭與謝侑芯最後對話：一切都會好的（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

黃明志爆賠上億15場取消全說了！內幕曝光：生命受威脅

黃明志認收死亡威脅！記者會倒數3小時突取消

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】