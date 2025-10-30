英樂隊Sound Of Guns主音驚傳逝世　獲稱「史上最偉大主唱之一」

英國搖滾樂團 「Sound Of Guns」主唱安德魯梅特卡夫（Andrew Metcalfe）傳出離世噩耗，消息一出令音樂圈震驚。



樂團成員在社群媒體上悲痛證實消息，形容他是「史上最偉大的主唱之一」。

「Sound Of Guns」主唱安德魯梅特卡夫（Andrew Metcalfe）（Instagram@dirtyroknroller）

Sound Of Guns 在臉書發文表示：「今天，我們心碎了。我們非常難過地告訴大家，我們的朋友、兄弟、也是樂團的靈魂主唱安德魯·梅特卡夫已經離開了我們。」

這支來自英國利物浦的樂團成立於2008年，成員包括梅特卡夫、李格林（Lee Glynn）、奈森克勞利（Nathan Crowley）、約翰科利（John Coley）及賽門芬利（Simon Finley），以充滿力量的現場演出與爆發性的舞台魅力聞名。

雖然樂團於2013年正式休團，但在粉絲心中仍是搖滾代表之一。團員在貼文中深情追憶：

安迪是舞台上最出色的主唱之一，他的氣場無人能敵，創作才華驚人，嗓音獨一無二。他是真正的藝術家、表演者、詞曲創作者，更是一個溫暖善良的人。

他們進一步表示：

我們永遠感謝能與他並肩的那段時光，也感謝那些我們共同創造的美好事物。我們見證了不可思議的瞬間、站上無數令人驕傲的舞台，也遇見了許多美好的人們。

消息傳出後，大批粉絲湧入社群留言哀悼。

有粉絲寫道：「如果你曾聽過 Sound Of Guns，你就知道每一場演出都不只是音樂會，而是一場生命救贖。他們的音樂讓人重新感受到活著的意義。」他回憶道：「我永遠忘不了那一幕，他們在利物浦的現場，從天花板高度直接跳進人群，無懼又瘋狂，那是我見過最難忘的瞬間！」

