前樂天女神爆「與60歲Uber司機父女戀」　傳男方承諾送樓其實無錢

過去曾是樂天桃猿啦啦隊樂天女孩的張語芯，離開啦啦隊後成為一位專業的瑜伽老師，36歲的她早前被爆出交往一位60歲的男友，兩人的年齡相差有兩輪，可稱的上是父女戀。



據「鏡週刊」報導，張語芯與男友相識，是因為之前她直播時對方一直刷禮物斗內，這才讓她注意到，之後兩人透過私訊聊天，因為聊得來所以越走越近，不過當兩人交往後，身旁的朋友都很驚訝，除了年齡上的差距，男友曾承諾會買房送張語芯，但男方本身是開Uber，別說買房就連租房的錢都拿不出來。

張語芯離開啦啦隊後成為一位專業的瑜伽老師（Instagram@yuxin_1107）

點擊圖輯查看更多張語芯的相片：

+ 24

另外男方還規定張語芯不準與異性往來接觸，而她也都乖乖聽話與所有男性友人都斷絕聯絡。

張語芯之前上節目時談到自己的感情經歷，因為有戀愛腦又識人不清，所以每段感情都很受傷，但她仍是越挫越勇繼續追愛，但在戀愛關係中卻不敢做自己，怕對方會因此離她而去。

據「三立新聞網」報導，張語芯的經紀人回應，對於她的戀情不太會干涉，至於男方的職業是否為開Uber司機，經紀人表示不清楚男方背景家底。（編按：經紀人回應後，張語芯本人一度承認戀情，強調已分手，卻指對方並非司機，年紀約50歲上下。）

延伸閱讀：

買名牌從不看價錢！啦啦隊女神：錢只是變成喜歡的東西

啦啦隊女神曝「膝蓋鈣化」恐動刀 粉絲心疼湧留言

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】