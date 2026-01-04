朴娜勑「車內活春宮」男伴是誰？網傳昔日曾與她「激戰送急症室」

【成勛】韓國女諧星朴娜勑（朴娜萊、박나래）2025年12月遭前經紀人爆料職場霸凌，還牽扯出「注射阿姨」的違法案外案。1月2日韓國媒體再爆出朴娜勑曾在經紀人前座開車的狀態下，跟男伴在後座發生性行為，引發譁然。



這起誇張案件不禁讓人想起2023年朴娜勑曾爆出桃色緋聞，對象是身高185公分的高帥男神成勛，男方跟朴娜勑愛愛到一半居然因為抽筋而「拔」不出來，成勛的名字也因此上了大陸微博的熱搜。

網猜測朴娜勑在車後座發生性行為傳聞中的男伴是成勛。因2023年有網友爆料，二人愛愛到一半因為抽筋而「難以自拔」，不得已被送到醫院急診室。（MBC《我獨自生活》）

朴娜勑、成勛過去都是長青綜藝節目《我獨自生活》的班底，2023年5月一位網友在實名認證的職業論壇Blind發文爆料，當時文章標題為「朴娜勑跟成勛被送到急診室」，發文者透露成勛跟朴娜勑愛愛到一半因為抽筋而「難以自拔」，不得已被送到延世大學新村世福蘭斯醫院的急診室。

發文者事後將該篇文章刪除，但已經被韓國網友備份也流傳開來，甚至還有網友跟風：

「雖然不知道是否屬實，但聽說超多人目擊的！」

「我大概3個禮拜前有聽朋友說過」



消息鬧得沸沸揚揚，當時成勛經紀公司Stallion娛樂就喊告，強調文章內容完全是子虛烏有，而且已經傷害到藝人跟家人，朴娜勑前東家JDB娛樂同樣強調會開告造謠者，維護藝人權益。

2023年傳言爆出後，成勛及朴娜勑公司都否認床上運動的傳言。（newsen）

尤其朴娜勑2019年榮獲MBC演藝大賞的最大獎時，成勛還衝上台擁抱朴娜勑。加上節目內兩人CP感滿滿，許多觀眾都覺得雙方很登對，還得由女方出面澄清沒在交往。也因此這次朴娜勑與男性車震消息，就讓許多人都聯想到在節目上跟她過從甚密的成勛，連帶讓成勛的名字飆上熱搜榜。不過韓國網路幾乎沒有相關討論，韓國媒體也檢討起朴娜勑私生活被過度曝光的現況。

