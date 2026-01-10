日本漫畫家AI生成STU48偶像工藤理子比堅尼照　遭成員狠批急道歉

AI已成為日常，不過網絡上的流傳AI製圖、影音，時常讓人分不清真偽。日本偶像女團STU48的23歲成員工藤理子日前發現，50歲知名漫畫家田邊洋一郎竟未經同意拿自己的照片生成比堅尼照，並發布貼文。



工藤理子隨後轉發該貼文附上數個嘔吐表情符號，田邊洋一郎事後針對不當行為發出道歉聲明。

田邊洋一郎1月3日利用AI生成工具「Grok」下達「脖子圍上圍巾、穿比堅尼」指令，使用工藤理子的照片當成作畫工具。本人見狀隨即轉發貼文，並附上數十個嘔吐表情符號，指控其行為十分不當。（X@Lets_chikochiko）

誇張！50歲漫畫家「AI生成」女偶像清涼照

田邊洋一郎1月3日利用AI生成工具「Grok」下達「脖子圍上圍巾、穿比堅尼」指令，使用工藤理子的照片當成作畫工具。本人見狀隨即轉發貼文，並附上數十個嘔吐表情符號，指控其行為十分不當。同團成員中村舞也留言表示：「這一點都不好笑，請不要在大家都能看到的X上做這種事情。」要求立即刪除貼文。

爭議引爆後，田邊洋一郎意識到大事不妙，1月5日發布道歉聲明救火，針對不當貼文直指自己對於肖像權及生成式AI的「使用意識低落」，承諾往後不會再發生類似的事情，造成大眾的不快，致上最深歉意。

田邊洋一郎1月5日發布道歉聲明。（X＠@tanabi416）

STU48祭法律追殺令！怒轟嚴重侵權

STU48官方也發表公告，點名社群平台上日益猖獗的「AI合成影像」問題。官方表示，利用生成式AI技術模仿成員外貌，不僅侵害肖像權，更損害藝人形象，STU48警告，若不立即刪除將訴諸法律。為了保護成員，將與其他經紀事務所展開合作，共同打擊這類侵權行為。

