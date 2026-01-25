台69歲「最美阿嬸」預告登場農曆新年節目　曾穿透視禮服震撼全場

隨著農曆新年的腳步近了，年節過年節目緊鑼密鼓籌備中。



被譽為「台灣最美麗歐巴桑」的陳美鳳在社交平台搶先預告，表示她參加《民視第一發發發》，今年的表演與造型將會「很不一樣」。

不畏「年齡標籤」 2022年透視裝驚艷眾人

回顧陳美鳳在舞台上的經典時刻，最令觀眾難忘的莫過於2022年震撼全場的「透視禮服」。面對外界對熟齡女性穿著的各種聲音，陳美鳳顯得十分淡然且自信。她直言，有時候嘗試大膽造型，難免會聽到有人酸：「幾歲了還這樣穿？」

但陳美鳳展現出深厚的心理素質，她笑著表示：

只要自己覺得自在、過得去，就真的不會太在乎那些聲音。展現「美由自己定義」的強大氣場，與熟女魅力，激勵女性勇敢活出自我。

從「冷便當」到「大舞台」 成功背後是汗水與勇氣

陳美鳳也在Facebook感性分享了出道初期的辛酸點滴。她回憶，剛入行時酬勞很低，為了累積經驗，她從不嫌棄小錢，一天奔波跑好幾場工作，甚至常常餓到只能在車上吃冷的便當。陳美鳳說道：

那些辛苦的時光，都是我走到現在的重要養分。

她強調，當時支撐她走下去的底氣就是「努力」與「不在乎別人怎麼說」。正是因為那段「拼命三娘」的歲月，才淬煉出如今在舞台上閃閃發光、不可撼動的地位。

新年展望：持續突破 暖心提醒粉絲保暖

在發文末尾，陳美鳳也不忘展現溫暖的一面，貼心提醒紛絲最近氣溫偏低，出門一定要記得戴好帽子、口罩保暖，字裡行間流露出對大眾的關懷。

