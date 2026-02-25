73歲女星被拍到與男子密會　曾獲20歲小鮮肉追求　還當過17年小三

73歲資深女星恬娃（范月娟）作風大膽、相當敢言，過去有著好幾段刻骨銘心的戀情，更自爆曾有20歲小鮮肉猛烈追求。



早前她遭週刊直擊在百貨美食街與年紀相仿的男子用餐，雖然不是小鮮肉相伴，但兩人依舊聊得相當開心。

恬娃百貨美食街用餐 和男子熱聊忘收餐具

根據《時報周刊CTWANT》報導指出，恬娃被直擊現身台北松山區某百貨公司美食街，她維持一貫招牌造型，將眼鏡戴在頭上，與熟齡男子愉快用餐。餐畢，恬娃拿出一疊資料和男子熱聊，只是離席時2人忘記將餐具回收，經店員提醒後才主動收拾。

感情經歷豐富的恬娃，曾有過一段16年婚姻，和前夫育有1女，她還自招當了17年小三，對方是禮儀公司的老闆，交往期間元配都知道她的存在，更說當時男友會給她生活費，日子過得相當快樂。

晚年的她雖然形單影隻，但身邊不乏男性友人相伴，她曾談及理想型，是「喜歡經濟獨立的男人」。若對方是個高富帥又有能力，她很樂意當個小女人。

