阮經天混血前女友趙文安傳勾引已婚富商　正宮怒貼露骨短訊公審

曾與金馬影帝阮經天傳出戀情的混血女模趙文安，近日被爆捲入台北社交圈風波，遭指成為部分名媛圈眼中的「黑名單人物」。有消息指出，她疑似多次與已婚富商互動過於親密，甚至私信內容尺度大膽，引發不小爭議。



趙文安擁有荷蘭混血外型與亮眼學歷，畢業於倫敦藝術大學（UAL）時尚行銷相關科系，長年以「氣質女神」、「時尚學霸」形象活躍社交平台。據「鏡週刊」報導，一名貴婦爆料，起初因欣賞趙文安的穿搭與氣質，雙方在社交平台互相追蹤，互動看似友好。

直到2025年12月，該名貴婦帶著經商的丈夫出席友人餐廳開幕活動，首次與趙文安本人碰面，當時彼此寒暄熱絡，氣氛正常。未料事後趙文安竟私下傳信息給貴婦丈夫，內容被指語氣曖昧，還提醒對方刪除對話，甚至出現「改天約」、「還是你想玩嗎」、「可以幫你」等字眼，讓貴婦相當震驚與憤怒。

貴婦隨後將相關私信內容截圖發布在限時動態，並標註趙文安帳號公開指控。趙文安事後出面道歉，解釋自己因家庭與感情因素導致身心狀態不佳，加上當時飲酒，才會做出不當行為，但該說法未獲對方諒解。

另有知情人士指出，趙文安並非首次捲入類似風波，傳出她身邊有一群專與經濟條件優渥男性往來密切的女性友人，被圈內私下戲稱為「獵男女團」，甚至連朋友的男友也不避嫌接觸。相關傳聞在名媛圈流傳後，不少人選擇與她保持距離，事件也持續在社交圈引發討論。

