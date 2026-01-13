69歲男星為還6000萬巨債「凌晨廈門賣水果」　網心痛：看起來好累

69歲澎恰恰2020年因為投資電影失利，負債2.4億元台幣（約5914萬港元），他為了還債。

除了固定的主持工作，同時也積極斜槓，他表示近年開始飛廈門直播帶貨，而他日前深夜還在抖音直播賣香水紅柚，畫面曝光後，也讓不少網友感到心痛。

澎恰恰凌晨還在抖音直播賣水果（Threads@zs360360）

有網友在Threads轉發澎恰恰在抖音帶貨的畫面，澎恰恰在直播中賣力介紹香水紅柚，網友驚呼：

澎恰恰這麼晚還在直播賣水果。
而手機畫面顯示時間已是凌晨12點多，澎恰恰努力賺錢還債的態度也感動不少人，有網友敬佩：

「至少他沒貶低台灣，愛去哪裡賺錢是他的自由，祝福他」
「他認真工作賺錢，我覺得真的值得給他鼓勵」

也有網友想幫他衝業績：「我超想買還問他能不能寄到台灣，沒人理我。」對他直播到深夜還沒休息，網友心痛「他看起來好累」，紛紛祝福他早日無債一身輕。

