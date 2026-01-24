AV女神美谷朱音自揭曾6年無性生活直到偶像當兵　曾收到名人私訊

日本AV女神美谷朱音有著「騎乘位天才」稱號，去年7月正式引退並轉型藝人，近日她在綜藝節目罕見分享感情經歷，坦言拍AV時期有整整8年完全沒交過男友，但收過知名人士的私訊。



美谷朱音日前與「騎乘位女王」蓮實克蕾兒同台，擔任ABEMA愛情實境節目《愛之鬣狗第5季》第2集的嘉賓。

美谷朱音（Instagram@akanemitani0415）

這集內容是為人氣AV女優找真愛，而她也分享自己的戀愛經歷，透露拍AV的那幾年，戀愛經歷是完全空白，聊到性生活，她笑說：

剛開始從事（AV工作）的頭6年是完全沒有的。

讓在場來賓都大為震驚，不過被問到第6年開始發生了什麼事？她則回答：「我很喜歡BTS（防彈少年團），一直在追星，但他們去當兵後，突然感受到一種失落感。」

因為偶像去當兵了，感受到失落感，心境出現了變化：「以前沒有解禁過的玩男人生活，就想說試試看好了。」透過私訊、聚會與男人建立交流，後來還收過知名人士的私訊，並說好不以交往為前提交往，更自爆：

我也是以『那個』為目的，和自己憧憬的人……

發言瞬間震驚日網。不過網友聽到她的發言，反而讚許她沒有選擇公開對方身份很上道。

