單身即地獄5｜「田徑界Karina」金敏智成新一代人氣王　吸粉無數

Netflix人氣戀愛實境Show《單身即地獄5》近日強勢攻佔全球非英語節目排行榜第2名，無論是收視率，或是話題、熱度全都居高不下！



隨著近期《單身即地獄5》熱播，當中表現亮眼的女性參賽者「田徑Karina」金敏智也持續引發熱烈討論，大批網友們甚至認為她即將摘下該《單身即地獄》系列的新一代人氣王呢！

《單身即地獄5》「田徑 Karina」金敏智（Instagram@arb0r_day）

「田徑Karina」金敏智前進《單身即地獄5》追愛

韓國正妹田徑選手「金敏智」（김민지）以清秀臉蛋、窈窕身材獲得外界關注，曾在2018年全國大學生田徑錦標賽一舉奪下女子400米奪冠軍，2022年全國田徑錦標賽女400米項目再摘下亞軍，從此知名度大漲。「金敏智」外形神似韓國女團aespa隊長Karina（劉知珉）相似的明星臉，因此被封為「田徑Karina」，她近期加盟Netflix戀愛實境Show《單身即地獄5》，在節目中大膽追愛，再度引爆話題。

「金敏智」在《單身即地獄5》自我介紹時，將自己形容為：

外表高冷，內心卻陽光開朗，如果喜歡一個人，我會一直敲門，直到對方開門為止。

她透露自己參加節目的原因：「我來這裡是為了認識新朋友，尋找快樂。」，近期「金敏智」在《單身即地獄5》展現真誠坦率的性格，再度圈粉無數，有網友們認為她將即將成為繼Dex（金珍映）、李官熙、李時安之後的新一代人氣王。

根據Netflix官方網站1月28公布數據，《單身即地獄5》開播首周（1月19至1月25）收視人數達到460萬，位列全球非英語電視節目收視率排行榜Top10第2名，進入前10名的國家包括韓國、日本、印尼、新加坡、菲律賓、巴西、智利和澳洲等，看來「田徑Karina」金敏智激起的話題熱度也是一大助力呢！

