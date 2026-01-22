韓國民歌手曾因肺病暴瘦　換肺術後兩度心臟驟停　消失7年現況曝

韓國資深音樂人柳烈（Yoo Yeol）曾以《就在那樣的狀態下》奪得大學歌謠祭大賞，且因長年擔任電台主持人而家喻戶曉，他在消失螢光幕前長達7年後，近期現身MBN訪談節目《金柱夏的日與夜》，分享因病與死神拔河的經歷。



根據韓媒《News1》、《Sports Seoul》報導，他不僅因病重暴瘦至僅40公斤，甚至曾被醫生下達病危通知。

柳烈（Yoo Yeol）分享因病與死神拔河的經歷，不僅因病重暴瘦至僅40公斤，甚至曾被醫生下達病危通知。（YouTube@MBN Entertainment）

柳烈在20世紀80年代音樂界與李文世、李秀滿三人組被稱為「Masam Trio」：

+ 4

柳烈過往以溫潤細膩的嗓音與儒雅形象深植人心，有「早晨的戀人」美譽。然而，2019年他因肺炎併發高燒至40度緊急入院，隨後確診為肺纖維化。

根據韓媒《News1》報導，柳烈在最新公開的節目預告中自揭病況，表示當年病重時整個人像是「丟了魂一樣」極度無力，甚至因為肺功能衰竭導致完全無法下床，生活起居包括大小便都必須完全依賴他人照護，處境極其艱辛。

柳烈透露，當時他還出現了嚴重的「譫妄」症狀，產生強烈幻覺，一直對著窗外大喊，堅持說朋友就站在玻璃窗外，要求家人趕快開門。情況最險峻時，醫院甚至向柳烈的妻子要有「做好準備」。柳烈說：

醫護人員當時告訴我太太，要準備好送我最後一程，那是一個幾乎被宣告死亡的絕望時刻。

兩度心臟驟停！歷經換肺重生分享「生命禮物」

根據韓媒《韓聯社》2025年9月報導，柳烈自2017年起飽受肺纖維化之苦，一度病情惡化暴瘦僅剩40公斤，直到2023年7月歷經7小時大手術才成功完成肺部移植。

在此之前，他曾兩度經歷移植手術告吹的絕望，甚至在術後恢復期因心律不整經歷2次類似心臟驟停的險境，當時他甚至已寫好遺書，叮囑妻兒要學會分享愛，醫護人員事後感嘆他的肺部當時已萎縮到極限，能活下來簡直是奇蹟。

抗病成功的柳烈，深刻體悟到平凡的一口呼吸都是無比珍貴的禮物，目前他積極復健並已復出擔任紀錄片旁白，為了回饋社會賦予他第二次生命，他已與妻子共同簽署器官捐贈協議。柳烈感性表示，現在比起追求華麗，更希望以虔誠的心唱歌帶給聽眾安慰，計劃推出福音音樂，開啟充滿感恩的「第二人生」。

【延伸閱讀】90年代人氣日劇女星突傳「癌症復發病危」 經理人IG發文證實（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

賴慧如從小跟阿嬤長大 「我會的台語比年輕人吃米多」

蘇宗怡「重機自駕旅」初體驗 與夫共遊日本

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】